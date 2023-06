Temptation Island, Manuel e il soprannome dato a Filippo Bisciglia: ecco la reazione del conduttore

Gossip TV

Uno dei concorrenti di Temptation Island, Manuel, durante il falò di confronto ha chiamato il conduttore Filippo Bisciglia con un nomignolo. Vediamo come ha reagito Bisciglia!

Record di ascolti per Temptation Island, che è tornato in onda con la prima puntata ieri sera, lunedì 26 giugno. Non sono mancati momenti divertenti e trahs, che hanno già spopolato sul web, ma in particolare sta facendo discutere un episodio avvenuto tra Manuel Maura, uno dei concorrenti, fidanzato con Francesca Sorrentino e Filippo Bisciglia, conduttore della trasmissione.

Temptation Island, Manuel chiama Filippo Bisciglia con un nomignolo: ecco come ha reagito il conduttore

Durante il primo falò di confronto per Manuel, il conduttore della trasmissione gli ha mostrato un video in cui Francesca e uno dei tentatori, Alberto, interagivano. Si è trattato di un momento innocente: i due erano sulla spiaggia a chiacchierare e Alberto non si è trattenuto dall'esternare la sua ammirazione per le qualità della 23enne. Manuel è apparso impassibile e, dopo il video, si è così rivolto a Bisciglia:

"Fil, sono contento che un pochino penso si stia aprendo, penso che veniva qui e si metteva in disparte, ma ha un carattere solare e sa divertirsi. Spero che anche lei rifletta e cerchi di capire se mi può perdonare."

Bisciglia gli ha consigliato però, se Francesca lo avesse perdonato, allora lui avrebbe dovuto evitare di scappare ancora. Il concorrente, tuttavia, non è sembrato affatto convinto e dopo averlo di nuovo chiamato "Fil" ha rivelato che potrebbe essere giusto che Francesca vada per la sua strada, senza di lui. Ma come ha reagito Filippo Bisciglia al nuovo soprannome datogli da Manuel? Per celebrare la prima puntata del reality, Bisciglia ha pubblicato un post e ha aggiunto una didascalia che lascia ben intendere cosa pensa di questo nomignolo:

"Buonanotta da "Fil"

Nel frattempo, sui social molti si sono indignati per il soprannome usato con Bisciglia, soprattutto, perché Manuel è da poco nella trasmissione. Probabilmente, però, l'antipatia del pubblico è dovuta anche al palese disinteresse che il concorrente ha per Francesca e il modo in cui la tratta, tanto che sul web si sono già mobilitati i primi fan pronti a difendere la loro beniamina contro quello che sperano diventi presto il suo ex fidanzato.

