Temptation Island, Lino Giuliano contro un concorrente della nuova edizione del Grande Fratello: ecco perché

L'ex discusso volto di Temptation Island, Lino Giuliano, interviene sui social e stronca Lorenzo Spolverato per il comportamento assunto nella Casa del Grande Fratello: "Furbate pur di andare avanti e non essere eliminati".

Temptation Island tornerà in onda domani, martedì 1 ottobre 2024, su Canale 5 con una nuova e scoppiettante puntata. Nell'attesa, l'ex volto del docu-reality Lino Giuliano è tornato sui social per commentare le ultime dinamiche del Grande Fratello e criticare duramente il comportamento del gieffino Lorenzo Spolverato.

Lino Giuliano stronca Lorenzo Spolverato

Non solo Nikita Pelizon. Lorenzo Spolverato è finito nel mirino anche di un'ex discusso protagonista di Temptation Island 2024. Stiamo parlando di Lino Giuliano che, dopo essere stato squalificato dal gioco, non ha perso l'occasione di dire la sua sul cast del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Nello specifico, Lino ha criticato il comportamento di Lorenzo, che ha consigliato a Luca Giglioli di stare al gioco e assecondare le avances di Jessica Morlacchi nella Casa del Gf. Un vero e proprio consiglio strategico che ha fatto storcere il naso all'ex protagonista di Temptation Island. Senza mezzi termini, il campano ha affermato:

Ho notato le furbate che usano pur di andare avanti e non essere eliminati. E io sono espulso per un commento di rabbia, e tutti l’hanno capito, senza aver avuto modo di chiarirmi televisivamente. In più lo trovo ingiusto nei confronti del popolo italiano e, da parte mia. La cosa che più mi turba è che sulle donne possono fare ciò che vogliono: prendere in giro le donne e usarle come gioco tattico. Ciò che posso dire è che, se questa è la situazione, sono molto contento di non essere entrato, perché io di falso non ho mai avuto nulla. Avrei creato tante polemiche proprio per come sono fatto, schietto e sincero, e tutto ciò che penso lo dico. Questo è ciò che meritano visto che sono giudicato per il mio essere troppo vero. Che messaggi mandiamo ai nostri figli, nipoti, bambini? Che per arrivare a uno scopo va bene anche prendere in giro una donna e usare i suoi sentimenti? Finiamola!!

Le anticipazioni della nuova puntata di Temptation Island

La quarta puntata di Temptation Island andrà in onda domani, martedì 1 ottobre 2024, in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni assisteremo finalmente al falò di confronto anticipato tra Diandra e Valerio fortemente voluto dall'uomo. Le cose non si metteranno per niente bene neanche per la coppia formata da Anna e Alfred. La giovane si ritroverà a vedere un video choc del fidanzato, uscito in esterna con la tentatrice Sofia. Il filmato sarà così sconvolgente che le altre fidanzate inviteranno Anna a lasciare il pinnettu. Cosa sarà successo?

