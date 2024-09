Grande Fratello, Lorenzo Spolverato nel mirino di un'ex gieffina: "Lui sta facendo il suo gioco, Helena invece desidera.."

Gossip TV

L'ex vincitrice del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, rompe il silenzio sui social e commenta il discusso avvicinamento tra sua amica Helena Prestes e Lorenzo Spolverato.

Stasera, lunedì 30 settembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, il gieffino Lorenzo Spolverato è finito nel mirino di un'ex vincitrice del reality show, che l'ha duramente criticato sui social per il comportamento assunto nei confronti di Helena Prestes.

Nikita Pelizon contro Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato è, al momento, tra i protagonisti indiscussi della nuova edizione del Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera su Canale 5, il giovane milanese è finito nel mirino di un'ex discussa concorrente della settima edizione della versione Vip del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Stiamo parlando della modella Nikita Pelizon. La vincitrice del Gf Vip 7 è intervenuta sui social per difendere Helena Prestes dalle critiche e commentare l'avvicinamento nella Casa tra la sua amica e Lorenzo, mettendo però in dubbio l'interesse e la sincerità del milanese:

Helena è istintiva, impulsiva, cinestesica, ecco perché molto fisica e sogna famiglia e figli. Desidera essere amata. Lorenzo, ho l’impressione che desideri invece le telecamere fisse su di lui [...] Helena da sempre sogna di trovare l’amore e fare famiglia. È impulsiva, un’eterna sognatrice e si butta a capofitto. Ma lui lo vedo uno che sta facendo il suo gioco.

Helena e Lorenzo: realtà o strategia?

L'avvicinamento tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato è sincero o è frutto di una vera e propria strategia di gioco? Se da una parte in molti hanno puntato il dito contro la modella, rea di aver assunto dei comportamenti fuori luogo ed esagerati nella Casa, Nikita Pelizon ha attaccato il milanese accusandolo di essere interessato solo a se stesso. Quale sarà la verità? Ricordiamo che Helena è al televoto e, quindi, rischia di dover abbandonare definitivamente il Grande Fratello. Insieme a lei anche Shaila Gatta, Amanda Lecciso e Iago Garcia. L'appuntamento è per stasera, lunedì 30 settembre 2024, in prima serata su Canale 5.

