Temptation Island, la rivelazione di Pamela Camassa: "Loro sono una macchina da guerra"

Pamela Camassa commenta l'ultima fortunata edizione di Temptation Island.

La decima edizione di Temptation Island è stata un grande successo. Nonostante il reality delle tentazioni sia condotto dall'amato Filippo Bisciglia, è Maria De Filippi che presidia tutti i lavori da dietro le quinte. A confermarlo anche Pamela Camassa in una nuova intervista rilasciata a Leggo.

Pamela Camassa: le parole su Maria De Filippi e Filippo Bisciglia

Pamela Camassa ha rilasciato una nuova intervista a Leggo in cui ha commentato l'ultima edizione di Temptation Island. L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi ha colto l'occasione per dedicare parole di stima ed ammirazione sia nei confronti del suo compagno Filippo Bisciglia che di Maria De Filippi:

Anche quest’anno Temptation Island è stato un grande successo e Filippo come sempre è stato bravissimo, anche se detto da me è scontato, sono un po’ di parte , ma la conferma la danno le persone che lo fermano per strada, lo riempiono di complimenti e gli dicono parole davvero belle, spesso è lui stesso a rimanerne stupito.

Ovviamente il successo del programma è merito di tutta la grande squadra che lavora dentro Temptation, partendo da Maria stessa che è sempre presente, gli autori, la redazione, la produzione, i macchinisti ecc. Sono più di 200 persone e vivendoli, dato che spesso sono anche io lì in Sardegna con loro, sono davvero una grande macchina da guerra. Il mio regalo speciale è stato che finita l’Isola, appena rientrata dall’Honduras sono immediatamente ripartita per la Sardegna e l’ho raggiunto facendogli una sorpresa.

