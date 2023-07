Temptation Island, Giuseppe ha contattato la tentatrice Roberta? Spunta un video rivelatore!

Gossip TV

Giuseppe e Gabriela hanno lasciato insieme Temptation Island, ma sembra che l'American Boy abbia già ripreso le vecchie abitudini. Almeno, stando a giudicare da un video di TikTok della tentatrice Roberta!

Il viaggio dei sentimenti di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island si è concluso con la messa in onda della quarta puntata del reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia. Nella puntata di ieri sera, 17 luglio, i due hanno deciso di lasciare insieme il programma. Ma a quanto sembra, le cose non stanno procedendo come previsto per la coppia...

Temptation Island, Giuseppe ha contattato la tentatrice Roberta? Lei minaccia di pubblicare degli screen

Dopo che Gabriela ha deciso di perdonare i tradimenti del fidanzato, che ha ammesso di averla tradita, lei e Giuseppe sono usciti dal programma insieme e riconciliati, pronti a dare una seconda chance alla loro storia. Peccato però che a meno di 24 ore dalla messa in onda della puntata si sia già presentato un colpo di scena.

Da TikTok, infatti, è spuntato un video di Roberta Di Grazia, tentatrice di questa edizione che si era avvicinata a Giuseppe: stando a quanto viene mostrato nel video, Roberta lascia intendere che la situazione con Giuseppe sia proseguita anche dopo l'uscita dal programma. Infatti, pur non facendo direttamente nomi, la tentatrice ha così scritto nel video:

"Fai la brava amo, perché inizio a stancarmi e parlo io, ti faccio venire le crisi nervose, ti mando un paio di screen e piangi per giorni"

I fan hanno immediatamente pensato che si trattasse di Giuseppe e che la tentatrice stesse lanciando un avvertimento a Gabriela. Un'ipotesi che trova conferma anche da alcuni commenti apparsi sotto il video e che sembrano così lampanti: un utente, infatti scrive "il lupo perde il pelo ma non il vizio" e Roberta si dice d'accordo, mentre altri fanno esplicitamente il nome di Giuseppe: "American Boy non approva". Che Giuseppe abbia continuato a sentire Roberta anche dopo l'uscita dal programma, riprendendo così a tradire la sua Gabriela. Non ci resta che attendere per scoprire qual è la verità.

