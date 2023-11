Temptation Island, Gabriela Chieffo mostra il prima e il dopo della sua rinoplastica

Gossip TV

Gabriela Chieffo, ex concorrente di Temptation Island, ha mostrato sui social i risultati della sua rinoplastica.

L'ex concorrente di Temptation Island, la chiacchierata Gabriela Chieffo ha deciso di mostrare sui social i risultati dei suoi ultimi interventi estetici. La 20enne, infatti, ha rivelato di essere volata in Turchia, a Istanbul, per sottoporsi a una rinoplastica e ad una mastoplastica additiva.

Temptation Island, Gabriela Chieffo mostra il prima e dopo dei suoi interventi

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono stati tra i protagonisti più chiacchierati di questa edizione del docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisicglia. La coppia, dopo essersi separata nel programma targato Mediaset, infatti, ha poi ricucito gli strappi che li avevano portati a dividersi e hanno deciso di darsi una seconda possibilità.

Decisione rafforzata dalla proposta di matrimonio di Ferrara durante una delle prime puntate di Uomini e Donne, programma nel quale sono stati ospiti lui e la fidanzata qualche mese fa. Dopo aver fatto chiacchierare i fan per la scelta di restare insieme, nonostante i ripetuti tradimenti del fidanzato, l'American Boy, come si faceva chiamare Giuseppe, ora, Gabriela ha scatenato non poche polemiche per aver comunicato di aver deciso di sottoporsi a due interventi di chirurgia estetica, dopo il filler alle labbra.

La stessa Chieffo ha poi spiegato le motivazioni dietro questa sua decisione, condividendo con i followers alcune dichiarazioni:

"Prima ero Gargamella, ora sono rifatta. Ma la vera domanda è mi è mai importato del parere altrui sulla mia vita? Mi sono mai fatta condizionare? Ho sempre fatto ciò che volevo, senza pensare al giudizio degli altri. Perché, ricordate, come fate, sbagliate e avranno sempre da ridire. Quindi, stic****!"

L'ex concorrente ha poi mostrato sui social, su richiesta dei followers, qualche scatto del prima e dopo della sua rinoplastica, così come ha rivelato come si è sentita riguardo alla mastoplastica additiva a cui si è sottoposta:

"Porto ancora il reggiseno post operatorio. Ho messo le protesi sotto muscolo, io sto benissimo e attendo che vanno via del tutto i lividi e poi piano piano si sgonfierà anche il naso. Il dolore? Il dolore è soggettivo, ho la soglia del dolore un po' bassa, ho sentito un po' di pressione in più al petto e alle braccia, ma ora sto bene."

L'ex concorrente ha anche svelato che il suo Giuseppe l'ha sostenuta in tutto e per tutto, perché erano sue scelte personali.

