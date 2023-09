Temptation Island, Gabriela Chieffo sulla proposta di Giuseppe Ferrara e su un futuro figlio insieme: "Non so se..."

Gossip TV

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island sono stati ospiti di Uomini e Donne, dove Giuseppe ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. Ecco la sua reazione dopo la puntata!

Ospiti nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara hanno emozionato il pubblico di Canale5, quando l'ex concorrente di Temptation Island si è inginocchiato e ha chiesto alla fidanzata di sposarlo.

Temptation Island, Gabriela Chieffo svela se si aspettava la proposta di Giuseppe

Entrati nel docu-reality questa estate per risolvere i loro problemi di coppia, Giuseppe e Gabriela ne erano usciti inizialmente separati, dopo aver intrattenuto una certa intimità con i loro rispettivi tentatori. Ma, dopo un breve periodo separati, Giuseppe aveva chiesto un nuovo confronto alla ex fidanzata. Lì, al falò, aveva confessato di averla tradita in passato, ma si era detto pentito del suo comportamento e aveva chiesto alla fidanzata una seconda possibilità. Ancora innamorata di Giuseppe, Gabriela aveva accettato e i due avevano lasciato il programma insieme.

A distanza di diversi mesi dalla fine di Temptation Island, la coppia è stata ospite negli studi di Uomini e Donne, dove Giuseppe ha chiesto la mano di Gabriela. Sui social, la ragazza ha rivelato che sensazioni ha provato in quel momento, svelando che non si aspettava la proposta di matrimonio da Giuseppe. Al momento, non hanno ancora deciso una data per le nozze, ma l'ex concorrente del programma ha promesso ai fan che avrebbe raccontato loro tutto e ha svelato che inizierà presto i preparativi.

La giovane ha anche risposto a un quesito molto importante sul suo futuro, ammettendo che le piacerebbe avere un figlio in futuro:

"Sii, assolutamente! Sia io che Giuseppe amiamo i bambini"

Dato che, in passato, Gabriela aveva rivelato come spesso Giuseppe le avesse impedito di vivere tante esperienze, a causa della sua gelosia, qualche fan ha chiesto se prima di compiere questo passo importante, Gabriela non avrebbe dovuto provare altre esperienze, ma la ragazza si è detta decisa in tal senso:

"Che senso ha provare altri uomini, stare con altri, se io voglio lui? Se il mio cuore vuole Giuseppe? Rispondo a questa domanda perché mi arrivano tanti messaggi del genere, dove mi dite che io amo Giuseppe perché non sono mai stata con altri, cosa stupidissima. Secondo voi non ho avuto occasione per cambiare idea? Per lasciare Giuseppe e stare con qualcun altro? Io voglio Giuseppe"

