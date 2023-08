Temptation Island, Francesca e Manuel sono tornati insieme? Spunta un commento che chiarisce ogni dubbio

Gossip TV

Francesca e Manuel hanno lasciato Temptation Island da single. Dopo un mese, i due hanno ricominciato a frequentarsi? Ecco un commento che fuga ogni dubbio.

Mentre l'ultima puntata di Temptation Island si è chiusa con oltre 3 milioni di spettatori e il 40% di share, confermando ancora una volta il successo del format del programma di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia, i fan hanno iniziato a seguire le vicende dei concorrenti di questa edizioni attraverso i rispettivi profili Instagram e non hanno potuto fare a meno di notare che uno dei personaggi più amati di quest'anno, Francesca Sorrentino, potrebbe aver deciso di dare una seconda possibilità al suo ex Manuel Maura. Ma quale sarà la verità?

Temptation Island, Francesca ha concesso a Manuel una seconda possibilità?

Francesca e Manuel hanno deciso di partecipare a Temptation Island per comprendere se la loro relazione potesse avere un qualche futuro: fidanzati da due anni e mezzo, i due avevano vissuto momenti difficili, soprattutto, dovuti alla decisione di Manuel di lasciare Francesca per ben 5 volte, creando un tira e molla malsano e crudele che aveva reso Francesca dipendente emotivamente dal fidanzato. Durante il soggiorno a Temptation Island, Francesca era anche venuta a conoscenza di una tremenda verità: durante le pause di riflessione che Manuel le chiedeva, il fidanzato non si considerava più tale e contattava e vedeva altre ragazze.

Alla luce di queste nuove informazioni e complice la lontananza da Manuel, Francesca aveva compiuto nel programma un bellissimo percorso di maturazione e crescita personale, arrivando alla fine a chiedere un falò di confronto anticipato durante il quale aveva rinfacciato a Manuel di non aver mai tenuto davvero a lei e di essersi messo sempre al primo posto. Durante uno dei momenti che il pubblico ha più amato, Francesca si è ripresa la sua vita, ammettendo a sé stessa e al fidanzato che ciò che li legava non era più amore:

"Io per te ho provato un amore grandissimo, smisurato, ma ho capito che ora quell'amore è diventato altro, è diventata una dipendenza. Ho aperto gli occhi, finalmente, e non è questo che voglio per me"

Forte di questa nuova consapevolezza, Francesca aveva preso una decisione definitiva: uscire dal programma come single, non più con Manuel e aveva lasciato il programma a testa alta, come una vera regina. A distanza di un mese, Sorrentino aveva riconfermato la sua decisione, ammettendeo che Manuel l'aveva cercata e che si erano ulteriormente chiariti, ma che non era intenzionata a tornare sui suoi passi. Anche in questo caso, il suo atteggiamento aveva riscosso un grande successo di pubblico e l'aveva resa ancora più amata dai fan della trasmissione. Perciò, quando sono apparse le prime voci di un possibile ritorno di fiamma con Manuel, i followers avevano preso d'assalto i social e chiesto a gran voce delle spiegazioni. I rumors erano nati quando su Twitter alcuni utenti avevano evidenziato che tra le storie in evidenza di Francesca era apparsa una cartella con una foto di lei e Manuel, facendo temere così che tra i due si fosse riacceso qualcosa.

Così, sotto il post di Francesca in cui la ragazza raccontava i sentimenti provati durante il percorso a Temptation Island, qualcuno aveva chiesto alla ragazza il significato della cartella in evidenza e, a sorpresa, Francesca aveva dato una risposta che aveva fugato ogni dubbio:

"La cartella era già presente prima di Temptation Island, la foto non è recente. Non siamo tornati insieme"

