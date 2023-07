Temptation Island, Filippo Bisciglia e la dolce dedica per la madre: "La mia vita non avrebbe senso senza di te"

Gossip TV

Il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, si è lasciato andare a una dolce dedica per la madre. Ecco cosa ha detto.

Il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, è sicuramente uno dei volti più amati dal pubblico di Canale5 e non solo. Il conduttore si distingue per la dolcezza e la gentilezza che usa nel suo lavoro, oltre che per la sua professionalità e non perde occasione per ringraziare sia i suoi fan, che i collaboratori che lo aiutano a rendere iconico il docu-reality dell'estate.

Temptation Island, Filippo Bisciglia e la dedica alla madre Elisabetta

Questa volta, però, a ricevere pubblicamente i ringraziamenti e l'affetto di Bisciglia è stata una persona che sicuramente per lui rappresenta il mondo, ipotesi confermata anche dalle parole che le ha rivolto. Stiamo parlando di sua madre Elisabetta. Il conduttore, infatti, ha deciso di dedicarle un tenero post sul suo profilo Instagram.

Bisciglia ha pubblicato una foto che lo ritrae con la madre e ha voluto esprimerle tutto il suo amore e affetto, accompagnando lo scatto con delle parole molto tenere:

"Mamma: "No, la foto no, ti prego!". 'Ok'. Cenetta e seratina romantica con te che sei la mia vita, con te che mi hai regalato la vita... Quella vita che non avrebbe avuto alcun senso se non ci fossi stata tu...Ti amo"

Elisabetta è sicuramente una donna coraggiosa e forte: nel 2019 svelò di aver affrontato un tumore molto aggressivo e che per gran parte del tempo è stata la presenza di suo figlio Filippo a darle la forza di andare avanti. Bisciglia, infatti, non l'ha mai lasciata sola e ora finalmente sta bene, anche se continua a restare sotto controllo. Sui suoi figli ha dichiarato:

"Mio figlio Filippo, come l'altra mia figlia, non mi molla neanche un secondo. Sono una mamma molto fortunata, la nostra è una famiglia molto unita"

