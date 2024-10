Temptation Island, Federica molla Alfonso e svela i veri motivi della rottura: "Ecco cosa mi ha detto dopo il falò"

Gossip TV

Federica Petagna cambia idea dopo il falò di confronto a Temptation Island e decide di lasciare il suo fidanzato storico Alfonso D’Apice: ecco cosa è successo tra i due un mese dopo la fine del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Colpo di scena a Temptation Island! Nessun lieto fine per la coppia formata da Alfonso D'Apice e Federica Petagna che, dopo essersi confessati amore reciproco al falò di confronto finale, si sono detti addio. Una decisione presa dalla giovane campana che, davanti a Filippo Bisciglia, ha rivelato i motivi della rottura.

La verità di Federica sulla rottura con Alfonso

Alfonso D'Apice e Federica Petagna sono stati tra le coppie più chiacchierate e discusse dell'ultima edizione di Temptation Island. Dopo aver messo alla prova il loro amore tra dubbi e tentazioni, i due hanno deciso di lasciare il falò di confronto insieme. A distanza di un mese, però, le cose tra loro sono cambiate. Arrivato da Filippo Bisciglia, infatti, il ragazzo ha rivelato di essere stato lasciato dalla sua compagna.

"Non stiamo più insieme. Mi ha lasciato lei, non è tornata a casa con me ma è andata dai suoi genitori" ha raccontato Alfonso a Filippo, consapevole anche del fatto che alla rottura abbia contribuito l'incontro di Federica con il tentatore "So che si sente con questa persona. Noi ci siamo lasciati dopo due giorni che siamo usciti dal programma. Forse lei non voleva la libertà, non voleva me". È stata poi la volta della giovane campana, che ha spiegato i veri motivi che l’hanno spinta a mettere un punto alla sua lunga storia d'amore e ammesso di voler continuare a conoscere il single Stefano:

Leggi anche Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara in crisi

Al falò ero felice di rivederlo. Poi tornati in camera le cose sono cambiate. Lui ha iniziato ad essere geloso, mi ha detto che non avrei potuto rivedere le amiche del programma se ci fosse stato anche Stefano e mi rinfacciava le cose. Mi ha detto di buttare tutti i regali ricevuti nel programma. Da quel momento ho capito che le cose non erano cambiate con lui. Tornati a casa io sono stata dai miei genitori, ho deciso di prendermi una pausa. Se adesso frequento Stefano il tentatore? Sì, ma non è lui il motivo della rottura. Ci stiamo conoscendo, non lo nascondo. Mi sento cambiata, cresciuta e rinata.

Le coppie di Temptation Island

E anche questa edizione di Temptation Island è giunta al termine. Ieri, martedì 22 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5, è andata in onda l'ultima puntata del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, che ha mostrato ai telespettatori cos’è successo tra le sette coppie nel cast. Nessun lieto fine per Federica e Alfonso, Titty e Antonio, Giulia e Mirco (che si è presentato dal conduttore insieme alla single Alessia), Millie e Michele e Anna e Alfred, che è stato smascherato dalla tentatrice Sofia. Continua la storia d'amore di Diandra e Valerio e quella (con grande sorpresa) di Sara e Fabio.

Scopri le ultime news su Temptation Island.