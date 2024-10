Temptation Island, Federica e Alfonso si sarebbero lasciati, spunta una segnalazione: "Ora lei frequenta un tentatore"

Gossip TV

Secondo una segnalazione, Federica e Alfonso, una delle coppie dell'ultima edizione di Temptation Island, si sarebbe lasciata e Federica starebbe frequentando un tentatore. Ecco cosa sappiamo!

In attesa di scoprire quale sarà il destino di Federica e Alfonso, per il loro falò di confronto finale, una segnalazione riporta che la coppia, una volta terminato il programma di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia, si sarebbe lasciata. A compiere il passo decisivo sarebbe stata Federica Petagna, stanca della continua gelosia del compagno.

Federica, infatti, ha sempre lamentato l'atteggiamento troppo possessivo di Alfonso, che le impedirebbe anche di andare a mangiare una pizza con le amiche: "Sono cose che io non ho mai fatto, se non con lui". In attesa del loro falò finale, una segnalazione di Deianira Marzano avrebbe svelato il destino della coppia.

L'esperta di gossip ha riportato sul suo account Instagram che alla fine della trasmissione Federica avrebbe deciso di lasciare Alfonso e che ora starebbe frequentando l'ex tentatore Stefano:

"Federica di Temptation alla puntata dopo un mese si è presentata sola. Una sua amica ha rivelato che Federica sale spesso a Milano per incontrare l’ex tentatore Stefano"

Temptation Island, Federica e Alfonso non convincono del tutto

Tra le coppie della nuova edizione di Temptation Island, quella formata da Federica e Alfonso ha destato immediatamente l’attenzione del pubblico del reality condotto da Filippo Bisciglia, sin dall’apparizione sui social del video di presentazione. Federica si è lamentata infatti dell'eccessiva gelosia del fidanzato, che l'ha portata a isolarsi dalle sue coetanee e a non poter - a detta sua - neppure indossare costumi da bagno sgambati o provocanti.

Nelle prime puntate del reality, infatti, la fidanzata di Alfonso ha ammesso di aver accettato per lunghi 8 anni un amore così tossico e possessivo, eppure, la coppia non ha convinto molto i telespettatori.

Sia perché è impensabile che in tutto questo tempo nessuno abbia mai provato a far realizzare alla ragazza l'assurdità della sua storia d'amore, ma anche perché su TikTok è la stessa Federica a ironizzare sull'eccessiva gelosia del fidanzato, sfruttando trend e scherzando sul suo comportamento.

