Temptation Island, ex protagonista rivela: "Stiamo cercando di recuperare il rapporto"

L'ex protagonista dell'ultima stagione estiva di Temptation Island, Luca Giglio, torna a parlare della sua esperienza nel villaggio delle tentazioni e rivela come stanno realmente le cose tra lui e la sua ex Gaia Vimercati.

Martedì 22 ottobre 2024 su Canale 5, è andata in onda la settima e ultima puntata di Temptation Island. Nell'attesa, un ex volto della passata edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha rilasciato un'intervista in cui ha svelato come stanno realmente le cose con la sua ex compagna.

Luca Bad a cuore aperto sulla sua ex Gaia

Luca Giglio e Gaia Vimercati sono stati tra i protagonisti della passata edizione di Temptation Island. A distanza di alcuni mesi dalla loro partecipazione al programma, che li ha visti lasciare il falò di confronto separati, il rapper e professional mc ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui è tornato a parlare della sua esperienza nel docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, ammettendo di sentirsi cambiato:

L’esperienza a Temptation mi ha cambiato in meglio. Ha decisamente accorciato i tempi riguardo il percorso che avevo iniziato prima di parteciparvi e mi ha dato modo di intuire quanto sia fondamentale non dare nulla per scontato in una coppia, che non bisogna mai scappare dalle problematiche ma invece vanno affrontate e risolte in tempo, prima che sia troppo tardi. Mi ha fatto capire quanto sia importante non perdere la fiducia e dimostrare, giorno per giorno, quanto si ama una persona. È stata un’esperienza incredibile che ricorderò per tutta la vita.

Luca Bad, nome d'arte di Luca Giglio, ha poi continuato parlando del suo riavvicinamento a Gaia. Senza troppi giri di parole, l'ex protagonista di Temptation Island 2024 ha rivelato di aver risentito la sua ex e di star cercando di recuperare il rapporto:

Ci siamo sentiti più volte e ci sono stati tanti alti e bassi tra me e lei in questi mesi. Avvicinamenti e allontanamenti continui. Attualmente stiamo cercando di recuperare il rapporto cercando di ripartire dalle basi che prima non avevamo e di capire dentro di noi quello che siamo e vogliamo realmente. La verità è che nella vita reale poi bisogna fare i conti e dimostrare giorno per giorno con i fatti ciò che si prova davvero.

Le coppie di Temptation Island 2024 un mese dopo

Anche questa edizione autunnale di Temptation Island è giunta al termine. Ieri è andato in onda il settimo e conclusivo capitolo che ha messo i puntini sul rapporto tra Alfonso D'Apice e Federica Petagna e svelato cosa è accaduto alle coppie a un mese dal falò di confronto finale. Nessun lieto fine per i due giovanissimi campani, Titty e Antonio, Giulia e Mirco (che si è presentato dal conduttore Filippo Bisciglia insieme alla single Alessia), Millie e Michele e Anna e Alfred, che è stato letteralmente stroncato e smascherato dalla tentatrice Sofia. Continua la storia d'amore, invece, di Diandra e Valerio e quella (con grande sorpresa) di Sara e Fabio.

