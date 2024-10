Temptation Island, Anna Acciardi in dolce attesa? La diretta interessata interviene e svela come stanno le cose!

Gossip TV

Anna Acciardi è stata una delle concorrenti dell'ultima edizione di Temptation Island. Su di lei stanno circolando voci insistenti di una gravidanza e la diretta interessata ha deciso di intervenire per svelare come stanno davvero le cose!

Anna Acciardi è stata tra le protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, il docu-reality di Canale5 al quale ha partecipato con il fidanzato Alfred Ekhator. Nel corso del loro viaggio nei sentimenti, Alfred si è avvicinato alla tentatrice Sofia Costantini, scambiandosi effusioni e abbracci fino a un appassionato bacio che ha spezzato il cuore di Anna. Al falò di confronto, quest'ultima ha smascherato il fidanzato fedifrago e ha deciso di chiudere con lui ogni rapporto. Dopo essersi rivisti a Uomini e Donne, per un confronto, Anna e Alfred sono scomparsi dai radar dei social e sulla ragazza sono iniziate a circolare voci sempre più insistenti di una gravidanza. Che Anna sia davvero in dolce attesa?

Temptation Island, Anna Acciardi è in dolce attesa? Ecco cosa ha rivelato la diretta interessata

Tornata sui social, Anna Acciardi ha risposto a diverse domande dei fan, smentendo anche le parole di Sofia Costantini. Secondo la tentatrice, infatti, sia Anna sia Alfred non si erano presentati alla festa organizzata per i protagonisti dell'ultima edizione del reality di Canale5 perché erano tornati insieme e non erano ancora pronti a rivelarlo. Sofia aveva raccontato che si era trattato tutto di una messinscena da parte dei due partecipanti a Temptation Island e che lei non era intenzionata a farsi trascinare in questa situazione:

"Direi che il filone della riconquista e dell’infangare in qualsivoglia modo me per ripulirti e ritornare alla coppia originale procede bene. Fate quello che volete, ma fatelo senza di me o senza usare me e la mia persona. Se vi amate così tanto vi auguro di essere felici e di ritornare preso alle origini"

Anna aveva poi deciso di replicare alle parole di Sofia, spiegando che i motivi della sua assenza all'evento dipendevano da questioni lavorative e di studio e che aveva dovuto attendere diverso tempo alla stazione di Foligno perché il suo treno era stato annullato e lei era stata costretta a tornare a Perugia. Anna ha anche voluto smentire che avesse deciso volontariamente di perdere il treno per trascorrere del tempo con Alfred e per dimostrare la sua innocenza, la ragazza ha ricordato del video che ha girato con alcuni fan incontrati a Foligno, aggiungendo che non credeva che un gesto del genere sarebbe stato poi usato come prova.

Temptation Island, Anna Acciardi è incinta? La replica ironica di lei

Tra le varie domande che le sono state poste dai fan c'era anche quella se fossero veri i rumors sulla sua presunta gravidanza. Senza rinunciare all'ironia, Anna ha replicato che di questa presunta gravidanza sembravano essere tutti a conoscenza...tranne lei! Con questa risposta ha così smentito anche l'ennesimo rumor che era circolato su di lei.

Nel corso del confronto a Uomini e Donne, Anna non è riuscita a trattenere la frustrazione e le lacrime di fronte ad Alfred e ha immediatamente accusato Sofia Costantini di non aver avuto rispetto per lei. Il suo comportamento, però, ha generato diverse critiche, perché invece di prendersela con Alfred, ha preferito inveire contro l'altra donna. Anche quando Alfred ha avuto uno scatto di rabbia e ha lasciato lo studio, ferendosi a una spalla, ha reso chiaro di aver ancora dei sentimenti nei suoi confronti.

Tuttavia, rispondendo ai fan su Instagram, Anna ha ammesso che, nonostante tutto, non si è pentita delle sue scelte e che non tornerebbe certo indietro.

