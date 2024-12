Taylor Mega a Belve: "Con Tony Effe mi sono vendicata. Mi piacciono anche le donne" e ci prova con la Fagnani

Gossip TV

La modella friulana Taylor Mega, tra gli ospiti dell'ultimo appuntamento con Belve, ha parlato relazione con Tony Effe fino al chiacchieratissimo flirt con Fedez ma anche del suo passato schiava dell'eroina e del suo interesse per le donne.

Taylor Mega non le manda a dire. Nella quinta e ultima puntata di Belve, in onda stasera, martedì 17 dicembre 2024, su Rai 2, la modella e influencer friulana si apre senza filtri, svelando dettagli inediti su alcune delle sue relazioni più discusse. Dai flirt con Sfera Ebbasta e Fedez, fino alla lunga storia con Tony Effe, Taylor si è raccontata davanti a Francesca Fagnani, lanciando anche qualche frecciatina pungente, in particolare riguardo il prossimo Festival di Sanremo, dove Fedez e Tony Effe si troveranno insieme.

Scopriamo le sue dichiarazioni più scottanti e le anticipazioni della puntata.

Taylor Mega su Fedez e Tony Effe: il dissing e i sassolini nella scarpa

Taylor Mega sarà tra i protagonisti dell’ultima puntata dell’undicesima stagione di Belve, accanto a ospiti del calibro di Jovanotti e Vittorio Feltri. Nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani, Taylor ha parlato delle relazioni che hanno segnato la sua vita sentimentale e il mondo del gossip, da quella con Flavio Briatore – che generò tensioni con Elisabetta Gregoraci – a quelle più recenti con Sfera Ebbasta e Tony Effe. Immancabile anche il riferimento al chiacchieratissimo flirt con Fedez, avvenuto durante la crisi del rapper con Chiara Ferragni.

Interrogata sul dissing tra Tony Effe e Fedez, la modella si è schierata apertamente dalla parte del rapper milanese rivelando di aver partecipato a un al video con l’obiettivo di lanciare un messaggio ben preciso.

“Dovevo togliermi qualche sassolino dalla scarpa, e me lo sono tolto. Da buona Scorpione, non potevo fare altrimenti. Quando una cosa mi rode, devo affrontarla di petto.”

Durante l’intervista, Taylor non si è tirata indietro nemmeno quando il discorso è caduto sul presunto flirt con Fedez, avvenuto – stando alle sue parole – mentre il rapper era ancora sposato con Chiara Ferragni.

“Sì, era sposato, ma ognuno si faceva i cavoli propri. Non sono una sfasciafamiglie”

L’influencer ha poi lanciato una stoccata riferendosi alla partecipazione dei due artisti al prossimo Festival di Sanremo:

“Siamo un po’ alla frutta. Uno fa delle belle canzoni, l’altro non sa cantare… Non mi fate fare nomi, ognuno capisca quello che vuole capire.”

Quando poi Francesca Fagnani le ha chiesto quale sia la sua trasgressione, Taylor ha risposto senza esitazione:

"A letto amo sperimentare. Le donne mi piacciono molto, ma non sono lesbica. Mi piacciono molto le donne come te. Ma tu sei etero, vero? Se ci ripensi richiamami…"

La Mega ha affrontato anche uno dei capitoli più drammatici della sua vita, rivelando il periodo in cui ha fatto uso di eroina. Una confessione che getta luce su una parte del suo passato fino ad oggi poco conosciuta.

"Avevo una relazione malata con un ragazzo che mi picchiava. Ho trovato rifugio nelle sostanze stupefacenti, mi facevo di eroina. Ho avuto delle visioni demoniache in quel periodo», racconta con una sincerità disarmante. Ricordo che ero a scuola e sentivo un freddo che non riuscivo a togliermi di dosso. Ho chiesto alla prof di andare in bagno per vomitare. Stavo attaccata al termosifone. Da lì ho smesso. Sono 13 anni che non tocco nulla"

La puntata di Belve con Taylor Mega andrà in onda questa sera su Rai 2, a partire dalle 21:20. Sarà disponibile anche in streaming live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, sia tramite app che sul sito ufficiale.