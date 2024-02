Tali e Quali, ospiti e anticipazioni della quarta e ultima puntata, questa sera su Rai1

Gossip TV

Oggi, sabato 3 febbraio 2024, ci aspetta il quarto e ultimo appuntamento con Tali e Quali, il varietà condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1.

Tali e Quali, ospiti e anticipazioni della quarta e ultima puntata

Tutto pronto per il gran finale. Nell'ultima puntata di "Tali e Quali" edizione 2024, il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda sabato 3 febbraio alle 21.25 su Rai 1, verrà proclamato il campione assoluto del programma che ha visto come protagonisti "persone normali" con una somiglianza fisica e canora con grandi artisti.

La serata sarà divisa in due fasi: nella prima si esibiranno 7 artisti "nuovi"; chi otterrà il punteggio maggiore sarà il "vincitore di puntata" e parteciperà alla seconda fase, nella quale contenderà il titolo di "Campione di Tali e Quali 2024" ai 3 campioni delle precedenti serate. In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, sempre affiancati da un quarto giudice a sorpresa. Ospiti fissi di ogni appuntamento sono Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Ad aiutare i concorrenti il team di professionisti di "Tale e quale show": costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri e i "vocal coach" Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme alla "actor coach" Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

La quarta puntata di Tali e Quali ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.15 su Rai1.