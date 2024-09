Tale e Quale Show, Stefano De Martino telefona in diretta a Maria De Filippi: la reazione di Carlo Conti! [VIDEO]

Gossip TV

Durante la prima puntata di Tale e Quale Show, Stefano De Martino ha chiamato in diretta Maria De Filippi. Ecco come ha reagito Carlo Conti!

Ieri sera, venerdì 21 settembre 2024, su Rai1 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show. Carlo Conti torna a condurre il programma varietà campione di ascolti e con lui una formidabile squadra di 11 concorrenti e una giuria che vanta due nomi storici del programma, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, e la new entry Alessia Marcuzzi, che sostituisce Loretta Goggi. Giudice della prima puntata è stato Stefano De Martino, il quale ha chiamato in diretta Maria De Filippi. Ma come ha reagiro il conduttore?

Tale e Quale Show, puntata del 21 settembre 2024: Stefano De Martino chiama in diretta Maria De Filippi!

Non poteva mancare la benedizione di Maria De Filippi per l'inizio della nuova edizione di Tale e Quale Show: la quattordicesima edizione condotta da Carlo Conti è iniziata, infatti, con la presenza - in veste di giudice - di Stefano De Martino, ex allievo di Amici e con cui la conduttrice di Canale5 ha un affettuoso rapporto di stima e amicizia.

Già Cristiano Malgioglio ha nominato Maria De Filippi, ringraziandola per il talent di Amici, nel quale il paroliere è stato giudice al Serale per due anni di fila:

"Mi sento di dire grazie a Maria De Filippi, grazie a questa accademia da cui vengono fuori cantanti meravigliosi. Se non ci fosse questa scuola vivremo soltanto con la nostalgia. Evviva i giovani. Posso dirlo?"

Poi è intervenuto Stefano De Martino che ha proposto di chiamare la conduttrice in diretta e ha mostrato che sul suo cellulare ha memorizzato la padrona di casa di Amici con il nome The queen. Ironicamente, Carlo Conti è intervenuto nella chiamata e ha chiesto un favore alla collega e amica:

"Potresti dire che Tale e Quale Show è il tuo programma preferito?"

Con altrettanta ironia, Maria De Filippi ha replicato: "Sì, certo. Sono su Canale5 e lo sto guardando. Ah non è su Canale5? Sui Rai1? Allora Rai1".