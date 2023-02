Tale e Quale Show Sanremo, la critica di Cristiano Malgioglio a Pierpaolo Petrelli scatena i fischi del pubblico!

Gossip TV

Nel corso della puntata di Tale e Quale Show Sanremo di ieri sera, sabato 25 febbraio, Cristiano Malgioglio ha stroncato l'interpretazione di Pierpaolo Petrelli, ricevendo in cambio una marea di fischi dal pubblico. Vediamo insieme cosa è successo.

Nel corso della finale di Tale e Quale Show Sanremo si è esibito Pierpaolo Petrelli, compagno di Giulia Salemi, nei panni del cantante napoletano Gigi D'Alessio. La sua esibizione è stata però giudicata molto negativamente dalla giuria dello show di Rai 1, in particolare da Cristiano Malgioglio, noto per le sue stroncature.

Tale e Quale Show Sanremo, Malgioglio stronca Petrelli, ma è pioggia di fischi dal pubblico

In realtà, anche gli altri giurati non hanno apprezzato non tanto le doti canore dell'influencer, quanto piuttosto il lavoro dei truccatori che, almeno in questo caso, non hanno saputo davvero trasformare Petrelli in D'Alessio, tanto che Panariello lo ha definito un Frankenstein. Tuttavia, sia Panariello, sia Goggi, non hanno avuto niente da ridire, ma è stato Malgioglio che non ha potuto fare a meno di stroncare la performance di Petrelli:

"Non c'entravi nulla con D'Alessio, sei stato un D'Alessio un po' frastornato."

Il suo commento ha scatenato un vero e proprio putiferio tra il pubblico, con fischi continui, al punto che Malgioglio non ha potuto fare a meno di commentare in maniera risentita:

"Ma allora non posso più dire nulla? Ha cantato bene, ma di D'Alessio non aveva la passionalità."