Tale e Quale Show, ex gieffina e figlio d'arte nel cast della prossima edizione? Ecco di chi si tratta!

Gossip TV

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Tale e Quale Show!

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Tale e Quale Show, che tornerà in onda venerdì 16 settembre su Rai Uno e sarà condotto come sempre da Carlo Conti. Stando alle ultime indiscrezioni, oltre alle sorelle Selassié, troveremo nel cast anche un'altra ex concorrente del Grande Fratello Vip e un figlio d'arte.

Tale e Quale Show: nuove indiscrezioni sul cast

La nuova edizione di Tale e Quale Show partirà il prossimo settembre 2022 su Rai 1. Ma chi saranno i personaggi del mondo dello spettacolo che si sfideranno a colpi di imitazioni? Molti i nomi provenienti dalla famosa Casa del Grande Fratello Vip: da Katia Ricciarelli ad Alex Belli fino alle sorelle Selassiè. Ecco quanto riportato da TvBlog:

Ovviamente fra tutti questi nomi provenienti dal Grande fratello vip 6 si farà una cernita per arrivare al massimo ad un paio di nominativi provenienti dal varietà di Canale 5. Mentre appare certo che il programma non abbia più bisogno di vip che sappiano cantare bene, ma che abbiano invece una certa duttilità artistica al servizio di un varietà di prima serata Ma se la Ricciarelli ha poi declinato l’invito, c’è un’altra Vippona che potrebbe approdare nello show di Rai Uno, Patrizia Pellegrino.

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da TvBlog, quindi, Patrizia Pellegrino avrebbe buone possibilità di partecipare alla nuova edizione del talent show condotto da Conti. Non solo. Rumor parlano anche della presenza nel cast di Marco Morandi:

Quasi certa anche la presenza di un figlio d’arte: Marco Morandi: Fra i nomi che hanno inviato dei provini e che hanno buone chances di partecipare al programma di Carlo Conti, siamo in grado di farne due, il primo è quello di Marco Morandi, figlio di cotanto padre Gianni. Il secondo nome è quello di una nota soubrette Patrizia Pellegrino, indimenticata stella del varietà televisivo degli anni ottanta.

Scopri le ultime news su Tale e Quale Show.