Stefano De Martino convince tutti: ''Re di questa stagione televisiva''

Gossip TV

Per Stefano De Martino, dopo il Tim Summer Hits su Rai, piovono nuovi complimenti.

Stefano De Martino ha accantonato la sua passione per la danza, impegnandosi con tutto sé stesso a calare i panni di un brillante presentatore e sembra essere riuscito perfettamente nello scopo. Dopo il Tim Summer Hits, per il marito di Belen Rodriguez piovono nuovi complimenti.

Stefano De Martino porta a casa questa stagione televisiva

Sono lontani i tempi in cui Stefano De Martino ballava, incantando tutti, sul palco di Amici prima come allievo poi come ballerino professionista. È stato proprio grazie al talent show di Maria De Filippi che Stefano ha conosciuto e si è innamorato di Belen Rodriguez, con la quale è nata una storia d’amore bellissima, passionale ma anche imprevedibile. Stefano e Belen, dopo un matrimonio romantico e sentito e la nascita del figlio Santiago, si sono presi e lasciati più volte.

Belen ha iniziato a frequentare Antonino Spinalbese, rimanendo incinta per la seconda volta e dando alla luce Luna Marì, ma la storia non è decollata e la presentatrice è tornata tra le braccia di Stefano. Mentre si mormora che Belen sia incinta nuovamente, De Martino ha stupito tutti diventando un volto di riferimento della Rai con i suoi programmi Made in Sud, Stasera tutto è possibile e Bar Stella, per poi confermarsi all’altezza con il Tim Summer Hits, condotto al fianco di Andrea Delogu. Secondo Platinette, intervenuto nella rubrica di DiPiùTv, il partenopeo avrebbe conquistato il titolo di re del piccolo schermo.

“De Martino è uno dei re di questa stagione televisiva, ed è stato pareggiato da Andrea Delogu tra annunci sempre riusciti e qualche battuta impertinente. I due hanno confermato un’alleanza perfetta […] Il buon Stefano ha fatto tesoro del bagaglio di fama che ha acquisito in fretta, figlio delle sue vicende personali e affettive, ma ha saputo conservarlo nel tempo”.