Stefano De Martino: "Ad Amici mi ero montato la testa. Alessia Marcuzzi? Ogni mese ce n'è una nuova"

L'ex allievo di Amici, oggi affermato volto della Tv di Stato, si è raccontato a cuore aperto a Il Corriere della Sera, parlando degli esordi e naturalmente anche di Belen Rodriguez, sua ex (?) moglie.

Stefano De Martino, volto amatissimo della televisione italiana, ha parlato a cuore aperto in una recente intervista, raccontando episodi e riflessioni che lo hanno visto crescere e maturare nel tempo. Attualmente impegnato nella conduzione di Affari Tuoi, che sta riscuotendo un successo notevole, Stefano ha scherzato sul rischio di lasciarsi sopraffare dalla fama.

Stefano De Martino: "Non è vero che sono attratto solo da donne di una certa bellezza"

Non mi monto la testa adesso. L’ho già fatto a 19 anni, e da allora ho imparato a rimettere i piedi per terra., ha rivelato al Corriere della Sera come la notorietà iniziale derivata da Amici gli abbia dato una percezione esagerata di sé:

"Agli inizi, quando la gente mi fermava per strada, mi ero convinto di essere speciale. Andare a New York e trovarmi in una compagnia di ballo dove non parlavo bene inglese mi ha aiutato a ridimensionarmi"

Oggi, De Martino prende con ironia anche le parodie che lo riguardano, come quella realizzata dal GialappaShow:

"Mi fanno ridere, mi disegnano con una spocchia che non ho, e va bene così. Bisogna saper ridere di se stessi"

Sulla relazione con Belen Rodriguez, ha spiegato cosa lo ha affascinato della celebre showgirl:

"Non è vero che sono attratto solo da donne di una certa bellezza. Di Belen mi colpivano la luce e l’ambizione, la stessa voglia di esplorare il mondo che avevo io. Ballare insieme accorcia le distanze. Mi rammarico che oggi non si ballino più i lenti, quei momenti sterno contro sterno, cuore contro cuore..."

Il gossip spesso lo ha visto associato ad altre celebrità, tra cui Alessia Marcuzzi. Ha scherzato sulle frequenti voci:

"Ogni mese spunta una nuova storia. Mi piace la compagnia di persone più grandi che abbiano qualcosa da insegnarmi, ma a seguire questo schema, dovrei frequentare donne di ottant’anni!"

Parlando della paternità, De Martino ha raccontato come gestisce il suo ruolo di padre pendolare:

"Mi divido tra Milano e Roma, cercando di passare il massimo tempo possibile con mio figlio. Viaggiamo insieme, creiamo ricordi. Mi piace portarlo in giro, fargli scoprire nuove cose». È orgoglioso del fatto che il bambino parli tre lingue: italiano, spagnolo e inglese, ma ci tiene a non viziarlo"

Infine, De Martino ha risposto alla domanda sul Festival di Sanremo:

"Sì, c’è una clausola nel mio contratto che lo prevede, ma non ho fretta. È un obiettivo importante, ma bisogna saper aspettare. Per ora, mi concentro su ciò che sto facendo, e poi, chissà, in futuro vedremo"