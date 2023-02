Stefano Corti, il compagno di Bianca Atzei è stato operato: l'aggiornamento sulle sue condizioni di salute

Gossip TV

Stefano Corti, inviato de Le Iene e compagno di Bianca Atzei, è stato ricoverato d'urgenza per un distacco della retina all'occhio destro. Oggi, è stato operato e ha raccontato come sta. Vediamo cosa ha detto.

Momenti di preoccupazione per Stefano Corti: l'inviato de Le Iene e compagno di Bianca Atzei è stato ricoverato ieri d'urgenza a causa di un distacco della retina all'occhio destro e oggi è stato operato.

Stefano Corti, le sue condizioni dopo l'operazione

L'inviato, che il 18 gennaio è diventato papà per la prima volta del piccolo Noa Alexander, il figlio avuto da Bianca Atzei, è stato costretto a correre in ospedale per essere sottoposto a un delicato intervento. Ieri, lo stesso Stefano aveva rassicurato i fan, dicendo di non essere preoccupato, ma che al momento non sapeva come si sarebbe evoluta la situazione.

Corti oggi è tornato sui social e ha annunciato ai fan che l'operazione è riuscita perfettamente: si è mostrato con una vistosa benda sull'occhio operato, specificando che il decorso sarebbe stato lento e bisognava avere pazienza: "Questo è il mio occhio dopo l'operazione" ha scritto su Instagram, mostrando un primo piano dell'occhio destro:

"Sembrerebbe andato tutto bene. Al momento non vedo. I tempi di recupero dipendono da persona a persona. Adesso c'è solo da aspettare e sperare che vada tutto bene."

Anche Bianca Atzei ha aggiornato i fan sulle condizioni del compagnoi: "Papotto sta bene, la ripresa è lunga ma l'intervento è andato molto bene. Piscologicamente è un po' provato, ma abbiamo una creatura meravigliosa che ci dà forza." Il piccolo Noa è davvero la gioia dei neo genitori: dopo un'esperienza di aborto nel 2021, il desiderio di allargare la loro famiglia aveva spinto i due a riprovarci e così, meno di un mese fa sono diventati genitori del piccolo.