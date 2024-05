Stefano Accorsi parla della sua vita matrimoniale con Bianca Vitali: "Grazie a lei mi sento nato ieri"

Gossip TV

In un'intervista dedicata alla miniserie su Guglielmo Marconi di cui è protagonista, Stefano Accorsi ha raccontato della sua vita insieme alla moglie Bianca Vitali, che lo fa sentire giovane e che ha sposato non senza emozione.

Stefano Accorsi è ancora felicemente innamorato della sua adorabile consorte Bianca Vitali e, durante un'intervista al settimanale Oggi nella quale ha parlato di Marconi: L'uomo che ha connesso il mondo, ha raccontato anche del suo matrimonio e della sua famiglia. Ma partiamo dalla miniserie, che andrà in onda su Rai 1 il 20 e 21 maggio.

Marconi L'uomo che ha connesso il mondo: cosa bisogna sapere della miniserie

A dirigere Marconi: L'uomo che ha connesso il mondo è stato Lucio Pellegrini, già regista di Accorsi ne La vita facile, e la storia è quella di Guglielmo Marconi, inventore del telegrafo senza fili, della radio e pioniere delle moderne telecomunicazioni. In particolare la miniserie si concentra sull'ultimo anno di vita dell'uomo d'ingegno, che viveva in un panfilo. L'imbarcazione è stata minuziosamente ricostruita e Accorsi ha maneggiato proprio gli strumenti di Marconi. Per l'attore, che ha molto amato i costumi, si tratta del primo Premio Nobel impersonato. Passando a Bianca Vitali, Stefano ha 20 anni più di lei e i due hanno due figli maschi: Lorenzo (7 anni) e Alberto (3 anni). A questi si aggiungono i due figli che l’attore ha avuto da Laetitia Casta: Orlando (17 anni) e Athena (14 anni).

Stefano Accorsi è un marito felice e innamorato

Stefano Accorsi si è dunque aperto con Oggi, svelando innanzitutto com'è nato l'amore con la sua giovane moglie. Entrambi si trovavano sul set di 1992, la serie tv nata da un'idea dello stesso Accorsi e, durante le pause, hanno cominciato a chiacchierare. Stefano non ricorda in quale momento della lavorazione sia nato l'interesse reciproco:

Direi che successe in Sardegna: dovevamo girare qualche scena, ma pioveva sempre. E pensare che lei non voleva farlo 1992. È stata obbligata: un errore fatale, che pagherà per tutta la vita. Era a New York per un evento di moda. La sua agenzia firmò il contratto per lei, dovette tornare in anticipo.

Stefano e Bianca si sono sposati nel 2015 e per l'attore è stato un giorno a dir poco commovente, nonché l'irrevocabile presa di coscienza di aver trovato la donna della propria vita:

È stato un giorno incredibile, non pensavo potesse essere così emozionante. In Comune, A Borgonovo Val Tidone, mi sono commosso. Avevo la netta percezione che Bianca sarebbe stata sempre accanto a me, e che il suo sguardo avrei continuato a vederlo per tutta la vita. Prima non era così chiaro.

Accorsi ha ammesso che con il matrimonio diventa tutto più difficile, ma che lui e Bianca hanno lo stesso entusiasmo per le cose e per la vita. Grazie alla moglie l'attore si sente una persona giovane: "Grazie a lei mi sento nato ieri" - ha spiegato - "Vabbè, facciamo l'altro ieri".

Infine Stefano ha parlato di Orlando e Athena. Il primo vive con lui e Bianca e dice di voler fare l'attore, mentre la seconda abita a Parigi con la mamma e solitamente viene lei in Italia, visto che il papà dovrebbe muoversi con tutta la famiglia al seguito:

Athena ha 14 anni e mezzo, ha un senso dello humour impareggiabile. Ogni tanto andiamo in conflitto: io la spingo a esplorare i suoi talenti, lei disegna benissimo, ma dice che è solo un passatempo. Io le rispondo che è pigra.