Sophie Codegoni, nel video recap del 2023 compare Alessandro Basciano: ecco la sua reazione!

Sophie Codegoni ha pubblicato un video recap del suo 2023 e tra le foto appare anche Alessandro Basciano. Ecco come ha reagito il deejay!

Questo 2023 è stato un anno complesso per molti, compresa Sophie Codegoni, che in questi 12 mesi ha vissuto da un lato la gioia del diventare mamma della sua piccola Celine Blue, dall'altro la rottura traumatica con il compagno e padre della piccola, il deejay Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni, la reazione di Alessandro Basciano al suo video recap in cui compare anche lui!

Come spesso accade, verso la fine dell'anno aumentano i video recap delle esperienze che più ritieniamo ci abbiano segnati in questo anno appena trascorso. Alla moda, tipica di Instagram, non si è sottratta Sophie Codegoni, che ha pubblicato il suo personale riepilogo di questo 2023 nella giornata di ieri, 30 dicembre, esattamente come hanno fatto diversi influencer.

Il suo 2023 è stato definito dall'ex gieffina come "l'anno più difficile", ugualmente diviso tra le gioie come la nascita della piccola Celine Blue, i successi in campo lavorativo, la sua famiglia, ma anche la sofferenza causata dalla rottura con Alessandro Basciano. Quest'ultimo era, naturalmente, presente all'interno del recap: al mare insieme, durante la nascita della piccola.

Il deejay non ha nascosto la sua reazione, tanto che ha pensato di commentare il video dell'ex compagna, con un semplice messaggio:

"Vibes"

In molti hanno pensato che si trattasse di un piccolo segnale per un possibile ritorno di fiamma, ma Sophie Codegoni è sembrata categorica in tal senso: non ci saranno ripensamenti, la loro storia è terminata e non si torna indietro, come ha scritto anche nel video:

"Ci sono stati momenti dove non mi riconoscevo più, non riuscivo più a trovare il mio sorriso, mi sentivo sbagliata, inadatta e terribilmente sola nonostante fossi circondata da tantissime persone, ma con il tempo ho capito che anche questo fa bene e ho ritrovato me stessa. Quindi per questo 2024 voglio brindare a me. Augurarmi tante cose belle e ricordarmi sempre di essere la mia priorità"

Tuttavia, per il bene della piccola Celine Blue, i due genitori hanno deciso di mantenere un rapporto civile, tanto che gli ultimi avvistamenti di Basciano lo vedono anche più presente con la bambina, che l'ex vippone aveva confessato di non riuscire a vedere molto spesso a causa dei continui litigi.