Sophie Codegoni, la piccola Celine Blue cresce a vista d'occhio e pronuncia la sua prima parola!

La piccola Celine Blue cresce a vista d'occhio e Sophie Codegoni ha condiviso con i fan la prima parola della piccola!

Sophie Codegoni è diventata mamma della piccola Celine Blue quasi un anno fa: la piccola è nata dalla relazione con Alessandro Basciano ed entrambi i genitori, nonostante la loro burrascosa separazione, le sono particolarmente legati. Sui social, l'ex volto del GFVip ha rivelato che la piccola ha già pronunciato la sua prima parola!

Sophie Codegoni in lacrime: la piccola Celine Blue pronunica la sua prima parola!

Negli scorsi mesi, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno fatto molto discutere a causa della loro separazione. Le prime avvisaglie di una rottura sono iniziate già in estate, ma è stato in autunno che la coppia ha annunciato che avrebbero preso ognuno strade diverse. Tuttavia, in seguito all'intervista rilasciata da Codegoni a Verissimo, in cui erano emersi racconti di tradimenti che avevano posto fine alla relazione con Basciano, era iniziato tra loro un botta e risposta molto forte.

Per diverse settimane, infatti, i due ex innamorati erano stati protagonisti di Verissimo ed erano volate le accuse più infamanti, che avevano coinvolto anche la madre dell'ex gieffina, accusata di aver tramato per separare Codegoni e Basciano. Da dicembre a questa parte, però, la situazione sembrava essersi calmata e si erano diffuse voci di una riconciliazione tra i due. Voci supportate dai continui avvistamenti della coppia nello stesso luogo e nello stesso momento.

Ora che tra i due ex concorrenti del GFVip sembra essere tornato il sereno, sui social, entrambi i genitori hanno ricominciato a postare contenuti sulla loro piccola: Celine Blue ha quasi un anno e in un recente video pubblicato da Sophie Codegoni si può vedere e sentire la piccola mentre pronuncia la sua prima parola: "mamma", riempiendo di gioia Sophie. Il filmato è stato ovviamente commentato dai fan emozionati della coppia e da diversi personaggi del mondo dello spettacolo.