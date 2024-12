Sophie Codegoni ha depositato agli atti oltre 3 mila pagine di messaggi ricevuti dall’ex compagno Basciano

Gossip TV

Raggiunto dall'inviata di La Vita in Diretta, Alessandro Basciano ha sta preparando una memoria difensiva. dopo aver visionato con suo legale 3mila pagine depositate dall’ex fidanzata, Sophie Codegoni.

Intervistato dall'inviata del programma "La Vita in Diretta", Alessandro Basciano ha confermato di essere attualmente al lavoro sulla preparazione di una memoria difensiva.

Sophie Codegoni e i messaggi di Alessandro Basciano, "con tutto quello che mi hai fatto penare devi morire"

Il 35enne ligure sta esaminando insieme al suo avvocato oltre 3.000 pagine di documenti, tra cui numerosi messaggi, che sono stati depositati agli atti dall'ex compagna, Sophie Codegoni. Questo materiale, che comprende una vasta quantità di comunicazioni, è stato raccolto durante il loro periodo di relazione e sta ora diventando centrale nel processo legale in corso. Basciano ha dichiarato di essere impegnato in queste ore per esaminare ogni dettaglio, al fine di preparare una difesa adeguata e rispondere alle accuse mosse nei suoi confronti.

Nel corso della trasmissione, sono state lette alcune frasi che il deejay avrebbe inviato a Sophie, contenute nei documenti legali. Tra queste, frasi particolarmente dure, come: "Con tutto quello che mi hai fatto penare devi m0rire", "Carogna maledetta che non sei altro devi morire", e "Rispondimi o finisci male". Un altro messaggio riportato è stato: "Adesso basta, a cena con gli uomini vacci da sola non con mia figlia, non mi devi provocare". Questi contenuti hanno alimentato la gravità della situazione, aumentando la preoccupazione delle autorità riguardo ai suoi comportamenti.

Nel corso della serata di lunedì, i magistrati, alla luce dei nuovi sviluppi nelle indagini, hanno deciso di presentare un ricorso al tribunale del riesame in appello, chiedendo che vengano imposti gli arresti domiciliari per Basciano. Il pubblico ministero ritiene che l’uomo potrebbe ripetere atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. Alessandro Basciano, però, continua a respingere ogni accusa, sostenendo di non aver mai avuto comportamenti minacciosi e di considerare la loro relazione una situazione tossica da entrambe le parti, sebbene i suoi messaggi diano una versione ben diversa.

Sempre nel talk show di Matano, Basciano ha commentato, pochi giorni dopo la scarcerazione, i comportamenti della Codegoni. Secondo quanto riportato il 35enne, sebbene ci siano stati momenti in cui le discussioni tra loro sono state caratterizzate da un linguaggio pesante, con insulti e parolacce, non ci sono mai state vere e proprie minacce. Basciano ha chiarito poi che le frasi riportate in alcuni virgolettati non sono presenti né nei messaggi scritti né nei messaggi vocali, e ha aggiunto che, sebbene le discussioni potessero a volte degenerare in insulti verbali, questi non sono mai stati di tale entità da giustificare accuse gravi come quelle di violenza.