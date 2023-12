Sophie Codegoni festeggia il primo Natale da mamma single con Celine Blue e senza Alessandro Basciano

Gossip TV

Sophie Codegoni ha festeggiato il primo Natale da mamma con la piccola Celine Blue, ma senza Alessandro Basciano.

Il 2023 non è stato un anno facile per Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello: la gieffina, infatti, ha toccato vette di grande felicità, con la nascita della sua primogenita, la piccola Celine Blue, nata dalla relazione con Alessandro Basciano, ma è stato proprio quest'ultimo a causarle il più grande dolore vissuto quest'anno.

La coppia, infatti, a settembre aveva annunciato di essere in crisi, ma che si sarebbero impegnati affinché la loro famiglia restasse unita. Questa promessa era stata smentita mesi dopo, quando era emerso che Alessandro Basciano aveva tradito la sua compagna e Sophie Codegoni aveva deciso di allontanarlo. In diverse interviste rilasciate da entrambi separatamente, i due avevano sbandierato le risepttive verità e versioni dei fatti, rinfacciandosi errori del passato, bugie e interferenze di terze persone.

Basciano aveva anche auspicato un ritorno con la compagna, ma Codegoni era stata irremovibile e così quello appena trascorso è stato il suo primo Natale da mamma single con la piccola Celine Blue e senza la presenza dell'ex gieffino. Su Instagram, Sophie ha pubblicato diversi scatti che la ritraggono insieme alla sua piccola: per l'occasione la bambina era vestita di rosso, con tanto di bavaglino che reca la scritta "il mio primo Natale" ed è ritratta mentre scarta i regali e si gode le feste con la mamma.

Purtroppo, non sono mancati i commenti acidi di chi, invece, ha sottolineato l'assenza di Alessandro Basciano, che ha trascorso lontano dalla famiglia le festività. Sotto il post sono fioccati commenti come:

"Potevi non pubblicare queste foto, è triste pensare che Alessandro non ha visto Celine neppure a Natale"

Basciano era impegnato nel suo lavoro di deejay anche a Natale, ma non ha perso occasione di esprimere il suo parere contro le madri che a detta sua tengono lontane le figlie durante le festività. Per farlo, ha appoggiato Antonino Spinalbese nella sua querelle contro Belen Rodriguez, difendendo a spada tratta l'ex concorrente del GF.