Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si incontrano per la prima volta dopo l'addio: l'indiscrezione!

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono detti addio diverse settimane fa e ora, sui social, spunta un'indiscrezione sul loro primo incontro dopo la separazione.

La rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha avuto grande eco in tv e sui diversi siti di gossip: la notizia della separazione tra i due ex gieffini, diventati genitori della piccola Celine Blue solo lo scorso maggio, ha lasciato stupiti diversi fan. Già a settembre c'erano state avvisaglie di una crisi, ma sembrava che la situazione tra loro si fosse risolta, ipotesi smentita dalla storia con cui Sophie Codegoni rivelava che tra lei e il padre della sua bambina era tutto finito.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, il primo incontro dopo le interviste e l'addio?

La storia di Sophie non rivelava i motivi della separazione, ma da subito sui social si erano diffuse voci di un tradimento da parte dell'ex concorrente del GF. La coppia, separatamente, si è poi recata in più di un'occasione per raccontare la propria versione dei fatti e il ritratto emerso dalle interviste rilasciate a Verissimo ha spinto i fan della coppia a dividersi tra chi sosteneva le parole di Basciano, che si presentava come un padre amorevole che desiderava solo riabbracciare la figlia, e tra chi appoggiava Sophie, che aveva svelato dettagli agghiaccianti sulla sua storia.

L'ex Bonas, infatti, non solo aveva smascherato il tradimento dell'ex compagno, ma aveva anche rivelato che Basciano l'aveva lasciata sola al mometno del parto, aveva più volte incolpato la madre per il loro allontanamento e, infine, aveva osato darle uno schiaffo. Una situazione intollerabile, prontamente negata da Basciano, difeso a spada tratta dalla sorella. Dopo settimane di botta e risposta a Verisismo, sui social è apparsa un'indiscrezione che vorrebbe che i due si sono per incontrati per la prima volta, dalla fine della loro storia.

La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano, esperta gossippara della rete, la quale ha condiviso nelle sue storie Instagram un messaggio inviato da una ragazza, che riportava quanto segue:

"Sono una ragazza che lavora alla porta all'evento di Facchinetti. C'era il mondo, ci sta un'ala interna e una esterna. Sophie e Alessandro erano lì separatamente, poi si sono incrociati. Li avevo praticamente a un metro, hanno parlato per pochi secondi, lui le ha detto qualcosa. Lei ha risposto e poi si è allontanata. Erano bellissimi, io ci spero ancora. Vederli vicini anche per un istante è stato emozionante."