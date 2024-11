Sophie Codegoni conferma le accuse contro Alessandro Basciano: "Ha minacciato di ammazzarmi"

Gossip TV

L'ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello, Sophie Codegoni, modella di 23 anni, è stata ascoltata ieri per cinque ore presso la Procura di Milano nell’ambito delle indagini su Alessandro Basciano, suo ex compagno e padre della figlia, accusato di stalking e minacce, anche di morte.

Sophie Codegini torna in Procura: le indagini proseguiranno

La giovane ha ribadito quanto sostenuto nei giorni scorsi, accusando Basciano di comportamenti persecutori e di averla minacciata gravemente. Secondo quanto riportato, Sophie ha raccontato che solo quindici giorni fa l’ex compagno le avrebbe detto: “Vengo a casa tua e ti ammazzo”. Nonostante un successivo tentativo di riavvicinamento, durante il quale Basciano le ha regalato una costosa borsa firmata, la Codegoni ha dichiarato che di quel dono non sa che farsene e che, anzi, "la lancerebbe dalla finestra", sottolineando di non fidarsi più di lui. Inoltre, Sophie ha precisato che la denuncia fatta lo scorso dicembre non è mai stata ritirata, smentendo voci circolate a riguardo.

Gli inquirenti, che hanno considerato credibile la versione della modella, proseguiranno l’indagine. Il colloquio potrebbe essere funzionale a una nuova richiesta di arresto per Basciano, qualora emergano ulteriori elementi di prova. La scorsa settimana, infatti, il gip Anna Magelli aveva disposto la scarcerazione dell’uomo per insufficienza di gravi indizi, ritenendo non dimostrato lo "stato di ansia costante" denunciato da Sophie. Tuttavia, le autorità stanno valutando la possibilità di ascoltare nuovi testimoni, tra cui i familiari della giovane e due suoi amici. Uno di loro sostiene di essere stato aggredito da Basciano con un pugno lo scorso dicembre, un’accusa che il dj ha negato fermamente.

La vicenda, già complessa, sembra destinata a ulteriori sviluppi. Sophie, nel frattempo, ha ribadito di vivere in un clima di paura e di sentirsi minacciata dall’ex compagno, sottolineando come le chat e le prove raccolte possano fornire un quadro chiaro della situazione. Resta ora da vedere se le dichiarazioni di altri testimoni e ulteriori approfondimenti porteranno a una nuova misura cautelare nei confronti di Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

La storia d'amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha catturato l’attenzione del pubblico fin dal primo momento. I due si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello VIP durante l’edizione 2021-2022, dove è sbocciato un sentimento che inizialmente aveva lasciato tutti con il fiato sospeso. La loro attrazione è stata immediata, e, nonostante alcuni alti e bassi, Sophie e Alessandro sono riusciti a costruire una relazione intensa, fatta di passione e complicità. La loro relazione, però, non è stata priva di difficoltà. Gli scontri caratteriali e alcune incomprensioni li hanno messi alla prova già durante il reality. Dopo la fine del programma, la coppia è rimasta insieme per circa tre anni in cui ci sono stati molti alti e bassi. La loro unione ha raggiunto un traguardo importante con la nascita della loro figlia, Céline Blue, venuta al mondo nel maggio 2023. Il rapporto si è tuttavia deteriorato fino al punto di rottura, e Sophie ha deciso di porre fine alla relazione. Dopo la separazione, la situazione è degenerata, con accuse reciproche e episodi che hanno avuto rilevanza mediatica. La giovane influencer ha denunciato Alessandro per stalking e minacce, sostenendo di aver subito pressioni e comportamenti persecutori anche dopo la fine del loro amore.