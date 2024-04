Soleil Sorge nuova fiamma di Cristiano Iovino? Cosa succede

Gossip TV

Cristiano Iovino di nuovo al centro del gossip. Dopo il flirt con Oriana Marzoli punta a Soleil Sorge? Ecco i dettagli.

Cristiano Iovino continua ad essere la centro del gossip dopo aver rivelato di aver avuto una frequentazione intima con Ilary Blasi - fermamente negata dalla presentatrice romana - con nuovi flirt e strani movimenti social. Sembra che la sua nuova fiamma altri non sia che Soleil Sorge, ecco i dettagli.

Soleil Sorge e Cristiano Iovino si stanno frequentando?

Il racconto della fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti, fatto dalla presentatrice romana nel documentario Unica, ha posto l’attenzione su Cristiano Iovino, affascinante personal trainer con il quale lei avrebbe preso un semplice caffè a Milano e che avrebbe scatenato l’ira funesta dell’ex capitano giallorosso. Iovino ha affermato di aver avuto una vera e propria relazione intima con Blasi, la quale invece ha negato tutto, facendo notare che lui sarà testimone di Totti durante il processo per il divorzio ufficiale e che dunque non sarebbe per questo motivo una fonte affidabile. Flirt o meno,

Cristiano è finito al centro del gossip ormai da diversi mesi, anche per la sua breve relazione con Oriana Marzoli. Lei, tornata single dopo l’addio a Daniele Dal Moro a seguito di numerosi e tachicardici tira e molla dopo la fine del Grande Fratello Vip, ha negato tutto ma ha poi condiviso sui social foto e video in compagnia del personal trainer, lasciando intendere che sebbene non fosse nulla si ufficiale, qualcosa tra loro c’è stata e come. Anche Iovino ha usato i social per parlare delle sue frequentazioni senza mai sbottonarsi troppo, ed è per questo che molti credono che ad oggi lui si stia frequentando con Soleil Sorge.

Lei, influencer bellissima e protagonista del Gf Vip grazie alla chimica artistica con Alex Belli e al triangolo con Delia Duran, ha postato su Instagram una foto in un ristorante, medesimo scatto poi apparso sul profilo di Cristiano. Al momento non vi sono, dunque, conferme ufficiali di questo succulento gossip ma appare evidente che i due si siano incontrati a Milano. In amicizia o per interessi amorosi, questo non è chiaro ma nelle prossime settimane qualche dubbio potrebbe venire svelato. Certo è che Iovino è noto per le sue frequentazioni Vip, che si concludono tutte nel giro di brevissimo tempo, ma sarà forse Soleil a fargli cambiare idea?