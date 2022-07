Simona Ventura torna a parlare della separazione di Totti e Ilary Blasi: “Vorrei abbracciare Ilary ”

Gossip TV

Simona Ventura è tornata a parlare di Ilary Blasi e della sua separazione da Francesco Totti sulle pagine del settimanale Chi.

Dopo il suo (discusso) commento a febbraio quando era esplosa la notizia (poi smentita dai diretti interessati) sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, Simona Ventura è tornata sull'argomento intervistata dal settimanale Chi.

“Ilary? Vorrei abbracciarla e dirle che la capisco - ha dichiarato Super Simo al magazine diretto da Alfonso Signorini - La separazione è un lutto, ma quella pubblica è ancora più dolorosa. Tutti amavamo Totti e Ilary: quando una coppia come questa si lascia ti manca il terreno sotto i piedi. Sono bravissimi genitori e sapranno trovare il modo di andare d’accordo per i figli. Qualunque lavoro, ad un certo punto, a una certa intensità, ti porta a lasciare sul campo qualcosa. Il lavoro a volte allontana, fisicamente e mentalmente. Quando sei all’apice della tua carriera vivi sotto pressione ed è difficile staccare, ritrovarsi”.

In merito alle dichiarazioni fatte sui primi rumor di separazione e del conseguente commento piccato di Ilary ("Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh", aveva dichiarato la Blasi) la Ventura ha dichiarato:

“Sono felice, però, che abbia apprezzato Francesco. Pensavo che in quel momento, visto che avevo letto su Dagospia della crisi, fosse naturale dire che mi dispiaceva e che li potevo capire. Ma non volevo dare consigli non richiesti, volevo solo portare affetto e comprensione. Lo ripeto, se vedessi Ilary la vorrei abbracciare”.

In una recente intervista concessa a Il Messaggero, Simona Ventura ha confessato che dopo il post "incriminato" Totti era stato molto gentile a differenza della Blasi che, a Il Fatto Quotidiano, ha fatto presente che tra lei e la collega non c'è un rapporto di amicizia così stretto:

“Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo. La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità“.