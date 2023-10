Simona Ventura e Barbara d’Urso, a sorpresa arriva l’abbraccio della Pace (VIDEO)

Gossip TV

Simona Ventura ha deciso di portare la pace nella sua vita e tra le sue colleghe più famose. Ecco cosa ha detto di Barbara d’Urso e Maria Venier.

Domenica di rivoluzione per Simona Ventura. La concorrente di Ballando con le Stelle è stata ospite da Mara Venier, consolidando una tregua con la collega, per poi mostrarsi a braccetto con Barbara d’Urso ad un evento a Roma. Ecco come ha commentato Ventura queste storiche paci.

Simona Ventura, pace con Mara Venier e Barbara d’Urso

Simona Ventura è nota per non mandarle a dire, neppure alle sue colleghe più famose. La tigre di Chiavasso non ha una buona opinione di Mara Venier, si pensa dovuta a fatti riguardanti la famiglia ai tempi in cui Simona era la compagna di Gerò Carraro, figlio del marito della veneta. Opinione che non migliora neppur quando si parla di Barbara d’Urso della quale disse non molto tempo fa: “Non vado da Barbara D’Urso perché non voglio e perché non mi invita. Come mai? A me va bene così. Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata. Sono gli altri”.

Insomma Super Simo ha messo in chiaro di non apprezzare il metodo di conduzione di Mara e Barbara, tanto che piuttosto che scegliere tra i loro due programmi domenicali dichiarò di preferire una pizza. Proprio la scorsa domenica, tuttavia, è stata siglata una pace straordinaria tra Simona, Mara e Barbara. Prima, infatti, Ventura è stata ospite del salotto di Domenica In in quanto concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle, mostrandosi molto affabile con la Venier e scambiando con le anche un caloroso abbraccio.

Simona Ventura e Barbara D’Urso insieme pic.twitter.com/U6HLOHJnGG — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) October 29, 2023

Poi, sempre nella stessa giornata, Ventura si è presentata all’evento romano Alice nella Città dove ha incontrato Barbarella. Le due non solo si sono salutate, abbracciandosi, ma hanno anche posato a favore di telecamere sorridenti e complici. Ascia di guerra sotterrata? A rispondere è Super Simo intervistata da SuperguidaTv: “Io sono molto felice, è un momento di pace e voglio pace con tutti. Anche perché succedono delle tali belle cose per noi e delle tali brutte cose in giro che non vale proprio la pena essere in lotta con nessuno”. Cosa ne pensate?