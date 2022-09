Selvaggia Roma ha perso il figlio che aspettava: il drammatico messaggio

Gossip TV

L'annuncio sui social dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, compagna del calciatore Luca Teti.

Selvaggia Roma ha perso la figlia che aspettava con il fidanzato Luca Teti. Il drammatico annuncio è arrivato dal profilo Instagram ufficiale di Selvaggia:

"È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare. Purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più. Non aggiungo altro, mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci" si legge in una storia Instagram pubblicata poco fa."

Solo pochi giorni fa, l'infuencer romana, ex concorrente del Gf Vip e di Temptation Island, aveva confidato di recente di essersi dovuta sottoporre all’amniocentesi a causa di un virus contratto a inizio gravidanza, il citomegalovirus. Un virus che per una donna in gravidanza può, purtroppo, diventare pericoloso e compromettere il parto. Oggi, nel corso di un nuovo controllo ginecologico, ha scoperto che la bimba che aveva in grembo non aveva più battito cardiaco.