Sanremo 2024, il Codacons chiede già l'esclusione di un Big in gara!

Il Codacons chiede l'esclusione di uno dei cantanti che parteciperanno a Sanremo 2024. Ecco di chi si tratta!

Sanremo 2024 non è ancora iniziato e già sono scoppiate le prime polemiche! L'ultima viene dal Codacons che è arrivato a chiedere l'eslcusione di uno dei Big in gara! Ecco di chi parliamo!

Sanremo 2024, il Codacons chiede l'esclusione di un Big in gara!

Domenica 3 dicembre, Amadeus ha annunciato in diretta al TG1 i 27 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2024. Oltre ai 27 cantanti annunciati, altri 3 saranno scelti da Sanremo Giovani (tra cui il vincitore della kermesse dei giovani talenti). I vari nomi in gara comprendono diversi volti di talent come X Factor e Amici di Maria De Filippi. Ma, al di là delle reazioni commosse degli stessi artisti alla notizia della loro presenza sul palco dell'Ariston, ci sono già le prime avvisaglie di polemiche e critiche.

In particolare, il Codacons ha deciso di intervenire con un comunicato ufficiale, diffuso da Adnkronos, che chiedeva l'esclusione di uno dei Big scelti per la competizione sanremese. Questa volta, il Codacons ha diretto la propria richiesta verso la band La Sad, di cui i più conoscono molto poco, sebbene sia un gruppo che calca le scene musicali da diversi anni. La motivazione dietro la richiesta dell'associazione è la seguente:

"Un Paese che si commuove per Giulia Checcettin no npuò applaudire brani (Ma tu sei peggio della coca, sei una t**** e ti sco**** solo per strapparti il cuore, per citarne due tra i tanti) offensivi nei confronti delle donne e caratterizzati da un'esaltazione costante di violenza e misoginia. Non si capisce allora la ragione che ha spinto la Rai e Amadeus a scegliere proprio questo trio, visti i testi decisamente inappropriati, in un momento in cui tutte le energie dovrebbero essere unite nella battaglia contro la violenza di genere: una scelta sbagliata cui, in assenza di una retromarcia immediata, farà seguito la denuncia di due Associazioni"

Oltre al Codacons, anche l'Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi ha deciso di opporsi alla partecipazione di La Sad al prossimo Festival di Sanremo 2024.