Sanremo 2023, svelato il brano di Gianluca Grignani, quali provvedimenti saranno presi?

Durante una diretta Facebook, è stato svelato per errore un estratto del brano di Gianluca Grignani "Quando ti manca il fiato". Cosa succederà, ora? Scopriamolo insieme.

Non ci può essere un Festival di Sanremo senza lo spoiler di una o più canzoni in gara: questo almeno è quello che si ripete da qualche anno a questa parte. L'ultima canzone a essere stata spoilerata al pubblico è quella di Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato, durante una diretta Facebook. Cosa succederà, ora?

Sanremo 2023, spoilerata la canzone di Gianluca Grignani

Per il terzo anno una delle canzoni in gara è stata rivelata prima del tempo: questa volta è toccato a Gianluca Grignani, tra i big del prossimo Festival di Sanremo 2023 in onda su Rai 1 con la quarta conduzione di Amadeus. Il sito Mowmag avrebbe diffuso un video in cui si sentirebbe l'incipit della seconda strofa della canzone presentata dal cantante in gara Quando ti manca il fiato.

Lo spoiler è stato commesso dal critico Gian Paolo Serino, che durante una diretta Facebook ha fatto ascoltare 3 minuti della canzone di Grignani, con cui ha lavorato alla stesura della canzone, sebbene poi il cantante l'abbia modificata. Potrebbe essere stato un tentativo di sabotare Grignani prima della kermesse canora? La canzone parla del difficile rapporto che il cantante ha con il padre, che non vede da quasi 15 anni, come ha raccontato in un'intervista.

Cosa potrebbe succedere ore? Sembra che non ci sia il rischio di una squalifica, dato che come riportano fonti vicine alla Rai, "lo spoiler di pochi secondi non pregiudica per la direzione del Festival la partecipazione dell'artista".