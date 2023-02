Sanremo 2023, Simone Cristicchi contro il Festival: "Ci sono personaggi squallidi"

Gossip TV

L'ex concorrente e cantautore Simone Cristicchi non ha nascosto di non apprezzare il Festival di Sanremo 2023, definendo "squallidi" i personaggi che vi partecipano. Ecco cosa ha detto.

Questo Festival di Sanremo 2023 ha già fatto parlare di sé e non tutti coloro che stanno commentando gli avvenimenti della kermesse canora sembrano entusiasti. Tra loro c'è Simone Cristicchi, ex concorrente del Festival a sua volta, che ha avuto da ridire sulla conduzione di Amadeus.

Sanremo 2023, Simone Cristicchi ha da ridire sulla conduzione: "Si danno 15 minuti a personaggi squallidi"

Cristicchi ha dichiarato di non apprezzare particolarmente questa edizione condotta da Amadeus, soprattutto, perché "a Sanremo si danno 15 minuti a certi personaggi squallidi". Il cantante ha rilasciato un'intervista a AdnKronos in cui ha specificato di non aver voluto presentare a Sanremo il suo nuovo libro, incentrato sulla tragedia delle foibe, il cui anniversario ricorre esattamente il 10 febbraio. La sua decisione, ha specificato Cristicchi, è dovuta a una scelta precisa:

"Potrebbe essere utile. Ma, ogni volta sembra quasi di dover chiedere l'elemosina per parlare delle foibe. La questione è comunque delicata e va chiesta chi dirige il "baraccone del Festival". Dipende da chi sceglie e anche da chi sceglie di non dirlo. Il giorno del ricordo deve entrare nella coscienza collettiva degli italiani e uno spazio del genere, con decine di milioni di persone e che guardano la tv, sarebbe sicuramente utile."