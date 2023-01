Sanremo 2023, Iva Zanicchi e la sua stoccata sulle co-conduttrici: "Non avranno molto da dire, spero in abiti belli almeno"

Gossip TV

Sul prossimo Festival di Sanremo, Iva Zanicchi ha espresso la sua opinione sul parterre di co-conduttrici che Amadeus ha scelto per questa quarta edizione. Vediamo cosa ha detto.

Il Festival di Sanremo 2023 è ormai alle porte e con l'annuncio dei super ospiti, dei duetti e delle co-conduttrici abbiamo già un quadro completo di ciò che potremo aspettarci. In particolare, sul parterre femminile che affiancherà Amadeus c'è già chi ha espresso la propria opinione, come la cantate Iva Zanicchi.

Sanremo 2023, cosa pensa Iva Zanicchi delle co-conduttrici?

La cantante, che è già stata 11 volte al Festival di Sanremo, ha espresso a Rtl 102.5 le sue opinioni sulle conduttrici che ha scelto Amadeus per la sua quarta edizione. Su di loro, Iva Zanicchi non è sembrata particolarmente entusiasta:

"Immagino che diranno poco, ma spero che indossino abiti favolosi. Spero che arrivi Fiorello"

Zanicchi ha anche rivelato per quali cantanti fa il tifo, ammettendo che la scelta dei big in gara le piace molto e che anche quest'anno Amadeus condurrà un grande Sanremo. Non è mancata però una frecciatina per il suo mancato coinvolgimento:

"Sulla carta c'è una grande squadra al femminile. Amadeus condurrà un grande Sanremo anche quest'anno. Punto tutto su Madame, ma mi aspetto tanto anche da Elodie. Ama, hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri, ma manca una donna. Della mia età ci sono solo io!"

Con quest'ultima battuta, Iva Zanicchi si è riallacciata a una polemica sollevata già da altre cantanti, secondo cui per essere invitate al Festival di Sanremo come artista bisogna aver superato una certa età.