Sanremo 2023, Chiara Ferragni e Fedez entrambi impegnati al Festival...ma da separati

Gossip TV

Chiara Ferragni e Fedez sono entrambi giunti nella città di Sanremo, per quello che si prospetta essere un Festival davvero unico. I due saranno entrambi impegnati con le attività connesse alla kermesse canora e hanno deciso di vivere questa esperienza in case separate. Vediamoli insieme.

Manca solo un giorno alla nuova edizione del Festival di Sanremo 2023 e cresce sempre di più l'attesa di vedere sul palco Amadeus e le sue co-conduttrici, tra cui ci sarà anche l''influencer Chiara Ferragni. Impegnato al Festival sarà anche suo marito, il rapper Fedez, con cui è convolata a nozze qualche anno fa e da cui ha avuto i figli Leone e Vittoria.

Sanremo 2023, i Ferragnez sono giunti nella città dei fiori

Fedez sarà impegnato nella conduzione dello speciale del suo podcast Muschio Selvaggio, in onda su Rai 2 per la settimana sanremese, e non solo: canterà sulla nave Costa Smeralda in collegamento con il Festival e sarà ospite degli Articolo 31 all'Ariston nella serata delle cover. Anche Chiara Ferragni sarà impegnatissima nella sua prima volta in tv come conduttrice di un evento così importante - per l'occasione i suoi amici le hanno regalato un kit di sopravvivenza - ma la coppia vivrà in case separate.

A rivelarlo è stato il rapper in diretta su Instagram:

"Chiara e io vivremo in due case separate per Sanremo, perché io sarò con il team di Muschio Selvaggio. Ma ci vedremo, oggi andrò a trovarla."

La scelta di stare separati è così sensata, dato che entrambi saranno sotto tensione. Non è stato rivelato dove alloggerà Fedez, ma sulla mastodontica villa dove vive Chiara Ferragni per la settimana di Sanremo è stato rivelato che dovrebbe essere Villa Dendi, situato a Cipressa.