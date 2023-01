Sanremo 2023, Carlo Conti confessa: "Ecco perché non ho voluto condurre il Festival"

Gossip TV

In un'intervista, il conduttore Carlo Conti ha rivelato i motivi che lo hanno spinto a non riprendere il timone del Festival di Sanremo. Ecco cosa ha svelato.

Da ieri, sabato 7 gennaio 2023, è tornato in onda Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. In occasione della ripresa del programma di Rai 1, il conduttore ha rilasciato un'intervista in cui ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a non tornare a condurre Sanremo.

Carlo Conti, perché ha rifiutato di tornare alla conduzione del Festival di Sanremo?

Intervistato da TvBlog Carlo Conti ha presentato la nuova edizione di Tale e Quale Show, con le novità e gli ospiti di quest'anno, ma ha anche svelato per quale movito non è voluto tornare a condurre il Festival di Sanremo dopo le tre edizioni canoniche. Dopo di lui, infatti, è toccato ad Amadeus che ha firmato con la Rai anche per le successive 2 edizioni della kermesse canora.

Sulla rinuncia al Festival dopo le tre edizioni, Carlo Conti ha rivelato:

"Sono contento che ci sia Amadeus alla conduzione del Festival, lo fa benissimo. Poi per fare il Festival occorre prima di tutto un'idea, le energie e poi l'azienda nella sua totalità deve essere d'accordo rispetto ad un progetto. Ho rinunciato a fare il quarto e il quinto perché ho creduto che con quello che ho condotto con Maria De Filippi avevo chiuso un cerchio e raggiunto il top delle mie idee."

Il conduttore non sarebbe però contrario a ritornare al timone, quindi, chissà che dopo la fine dell'era di Amadeus, non lo vedremo di nuovo tornare a condurre il Festival di Sanremo.