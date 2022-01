Sanremo 2022: Orietta Berti a bordo della Costa Crociera. Polemica in vista?

Gossip TV

A quanto pare, Orietta Berti sarebbe stata coinvolta in un nuovo progetto che riguarda il Festival della canzone italiana. Qualcuno, però, potrebbe avere da ridire. Ecco perché.

La Berti, insieme a Rovazzi, in occasione del Festival di Sanremo, sarà al timone di un evento musicale a bordo di una nave da crociera. Qualcuno, però, potrebbe storcere il naso: proprio dieci anni fa si veniva a verificare il disastro di Costa Concordia.

Sanremo 2022: Orietta Berti sulla nave da crociera potrebbe non piacere

Come di consueto, finite le vacanze natalizie, si passa al conto alla rovescia per Sanremo. Anche quest'anno, come i due precedenti, il direttore artistico sarà Amadeus. Persino i nomi dei Big in gara sono già stati resi pubblici. Inoltre, è ormai certo che Tim non sarà più lo sponsor unico del Festival, e, con l'impennata del numero dei contagi da Covid-19, alcuni progetti sono stati messi in discussione oppure sono proprio saltati, come quello che riguarda il palco esterno in Piazza Colombo.

Così è nata l'idea della nave Costa Crociera, dove prenderà vita un evento in cui protagoniste saranno le cover degli Anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta. Chi ci sarà, però, al timone? A quanto pare, due star della musica italiana, ossia Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Benché quest'idea potrebbe risultare un successo - specialmente per la presenza della regina del 2021 musicale e televisivo, la Berti - qualcuno potrebbe non apprezzarla. In effetti, sono trascorsi dieci anni dalla tragedia che coinvolse Costa Concordia, la nave da crociera naufragata a causa del comandante Francesco Schettino, proprio il 13 gennaio 2012 all'Isola del Giglio, in Toscana. Staremo a vedere se, alla fine, nasceranno per davvero delle forti polemiche, come previsto.