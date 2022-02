Sanremo 2022, Albano su Checco Zalone: "Me l'aveva detto"

Gossip TV

Checco Zalone, prima del suo sketch a Sanremo 2022 sul virologo cugino di Albano, aveva avvisato il cantante della sua imitazione / parodia / omaggio.

Al Festival di Sanremo 2022 il virologo cugino di Albano, alias Checco Zalone, ha divertito il pubblico con la sua frustrazione per essere sempre nell'ombra del cantante di Cellino San Marco. Ma come ha preso questa imitazione - parodia - omaggio proprio il mitico Al Bano? Sapeva già tutto, a quanto pare...

Albano: "Grazie a Checco Zalone, me l'aveva annunciata"

Impegnato a Budapest come cantante in una festa privata, Albano era tuttavia al corrente dell'esibizione in cui Checco Zalone l'avrebbe parodiato / omaggiato, perché era stato il comico stesso ad avvisarlo, come ha spiegato Carrisi ad Adnkronos. Albano non ha potuto seguire le prime serate del Festival di Sanremo, ma ha promesso di recuperare, e ha detto:

La prima cosa che farò rientrato in Italia sarà quella di rivedere queste serate del festival e soprattutto la gag di Checco: lui mi aveva scritto qualche giorno prima, annunciandomela e dicendo che mi avrebbe fatto un omaggio. Grazie a Checco Zalone, in qualche modo è come se ci fossi stato anche io lì a Sanremo e sono lo stesso contento.

Oltre al "cugino virologo di Albano", a Sanremo 2022 Checco Zalone nella seconda serata si è esibito anche in una provocatoria canzone che rileggeva in chiave trans "Almeno tu nell'universo", nonché in una parodia della trap media, col pezzo "Poco ricco" (eseguito dal suo nuovo alter ego, Ragadi).