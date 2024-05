Samira Lui e la sua avventura accanto a Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna

Gossip TV

L'ex gieffina Samira Lui, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato di quando ha ricevuto la proposta per affiancare Gerry Scotti nella nuova edizione de La Ruota della Fortuna.

L'ex gieffina Samira Lui, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato di quando ha ricevuto la proposta per affiancare Gerry Scotti nella nuova edizione de La Ruota della Fortuna, lo storico game show che Mediaset ha voluto celebrare in occasione dei 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno

Samira Lui: "Quando mi hanno chiamato per la Ruota della Fortuna, non ci credevo"

A condurre la nuova edizione, Gerry Scotti, il presentatore che lo stesso Mike ha definito più volte il suo erede televisivo, affiancato dall'ex concorrente della recente edizione de Il Grande Fratello, Samira Lui.

Il celebre programma è strutturato sul format “Wheel Of Fortune”, tra i game show più famosi al mondo: la Ruota, composta da 24 spicchi colorati, a determinare la sorte dei 3 concorrenti di ogni puntata che devono indovinare, in una serie di manche, le frasi nascoste dal tabellone scoprendo le lettere che le compongono. Al termine di tutti i round il concorrente che avrà ottenuto il montepremi più alto acceder alla ruota finale.

Classificatasi terza a Miss Italia 2017, la modella e showgirl italiana, conosciuta per la sua partecipazione a vari programmi televisivi, Samira Lui ha raccontato quando ha ricevuto la telefonata per affiancare Scotti e avventurarsi come valletta nella nuova edizione del game show:

"A Ottobre ero appena uscita dal Grande Fratello, mi chiamano da Mediaset e mi dicono: “Samira non è detto che si chiuda una porta e non si apra un portone”. Gerry riportava in tv La Ruota della Fortuna di Mike Bongiorno, e volevano anche me. Non ci credevo. I miei nonni erano super fan di Mike e Gerry Scotti per me è un mito. Lo faccio con tanto piacere e tanto onore. in questo programma c’è soprattutto il ricordo di Mike. A volte, come faceva lui, vorrei dire: “Allegria!” che è anche il mio spirito nella vita"

La carriera di Samira Lui ha iniziato a prendere piede quando ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia nel 2017. In quell'anno si è classificata al terzo posto, guadagnandosi così visibilità e attenzione nel mondo dello spettacolo. A tal proposito, l'ex gieffina ha dichiarato: