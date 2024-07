Ronn Moss interpellato sulla polemica di Briatore contro i prezzi astronomici delle spiagge pugliesi: "Non so chi sia"

Gossip TV

Ronn Moss fa orecchie da mercante quando gli chiedono il suo parere sulla polemica di Flavio Briatore circa il costo folle di ombrellone e lettini sulle spiagge della Puglia, dove l'attore ha casa in quel di Fasano.

Ronn Moss è innamorato pazzo della Puglia, e infatti ha comprato una casa a Fasano, dove ogni anno trascorre un lungo periodo, che va da maggio a settembre. La terra di Cecco Zalone, Sergio Rubini e Riccardo Scamarcio ha fatto innamorare molte star del cinema e della televisione: ad esempio Helen Mirren, che ha una masseria dalle parti di Tricase.

Tornando all’attore che ha interpretato Ridge di Beautiful in un numero infinito di puntate, ha parlato del suo soggiorno italiano in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno nella quale ha raccolto solo in parte la sfida di commentare la dichiarazione di Flavio Briatore sul prezzo folle di ombrelloni e lettini nelle spiagge pugliesi.

Ron Moss: "Non so chi sia Briatore"

Qualche giorno fa, durante Zona Bianca su rete 4, Flavio Briatore ha polemizzato duramente contro la scellerata abitudine di alcuni lidi della Puglia di affittare un ombrellone e due lettini al costo di 60/80 Euro. Partendo da un servizio che parlava delle vacanze nella zona tra Savelletri e Torre Canne, il buon Flavio ha detto: “Non siamo lontani dai prezzi di Montecarlo, qui i costi mi sembrano overpriced". A chi gli ha gentilmente chiesto di dire la sua, Ronn Moss ha risposto: Non so chi sia Briatore. E non commento, sono estraneo a queste polemiche. Dico solo che la Puglia è come la California. Il clima è lo stesso.

Puglia, mon amour

Ci piacerebbe dire a Moss che la Puglia, così come una buona parte delle regioni italiane, ha un clima (estivo) decisamente diverso da quello della California. Fa molto più caldo e spesso si tratta di un caldo umido, che è conseguenza dell’anticiclone africano. A parte questo ci fa piacere che Ronn Moss ami il nostro bel paese. Dovete sapere che l’attore si è innamorato della Puglia nel 2012, quando ha girato gli ultimi episodi di Beautiful a Polignano a Mare. In realtà in quell’occasione non ha avuto la possibilità di andare molto in giro, visti gli impegni lavorativi, ma poi è tornato, ha fatto il turista e ha perso la testa. Della Puglia ama gli ulivi secolari, gli alberi da frutta e il buon cibo, che è tremila volte meglio del disgustoso junk food made in USA. In Puglia Ronn ha avviato un’attività redditizia. Fa il produttore di vino, per la precisione di un pregiato Primitivo di Manduria che vende ai ristoranti più raffinati ed esporta all’estero.

Il tempo che non trascorre in Puglia Moss lo passa, insieme alla moglie Devin, in Arizona.