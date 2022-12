Rocio Munoz Morales e la sua confessione: "Mi sono annullata per amore"

Gossip TV

In una recente intervista, l'attrice Rocio Munoz Morales ha raccontato di come, prima di Raoul Bova, abbia sofferto per amore, fino ad annullare sé stessa. Vediamo cosa ha detto.

Intervistata da La Repubblica, l'attrice Rocio Munoz Morales ha presentato il suo libro Dove nasce il sole e ha rivelato di aver molto sofferto in amore, a causa di una relazione. Ora, invece, è felice insieme al compagno, Raoul Bova, padre delle sue due bambine.

Rocio Munoz Morales: "Ho rischiato di perdermi..."

La coppia si è conosciuta durante le riprese del secondo capitolo di Immaturi e nel giro di poco tempo si sono innamorati e hanno formato una famiglia. Alcuni rumors, nei mesi scorsi, lasciavano intendere che Raoul Bova potesse aver pronta la proposta di matrimonio da un momento all'altro, anche se, come hanno concordato entrambi, non occorre ufficializzare nulla, perché la loro famiglia è già tale.

Con l'attore, Rocio Munoz Morales ha ammesso di aver finalmente compreso cos'è davvero l'amore, perché nella relazione con il compagno non ci sono gelosie, né si è dovuta annullare per venire incontro all'altro. Non è sempre stato così, in passato, confessa nell'intervista, ma anzi, per un periodo di tempo, ha rischiato di perdere sé stessa:

"Mi ero annullata, ero diventata trasparente, volevo donare così tanto all'altro che Rocio non c'era più. Questo è sbagliatissimo."

Oggi, invece, è finalmente felice, non solo per l'amore del suo compagno e delle sue bambine, ma anche perché la sua carriera ha fatto passi da gigante: fiction, il Festival di Sanremo, la nomina a Madrina della Mostra del Cinema di Venezia, tutti traguardi raggiunti con le sue forze. E, pensare che - lo racconta lei - all'inizio i suoi genitori non credevano in questo sogno e per un periodo non le sono stati accanto come avrebbe voluto. Ma, questo appartiene al passato: oggi, Rocio Munoz Morales guarda al futuro, felice e innamorata come non mai.