Roberto Sergio smentisce l'arrivo di Barbara d’Urso in Rai: "Nessuna trattativa, non la conosco"

L’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, ha fatto chiarezza sul futuro di Barbara D'Urso nella tv di Stato. In un'intervista a La Verità, L'Ad di Piazza Mazzini ha smentito tutte le voci riguardanti il possibile sbarco di Carmelita in viale Mazzini: "Con Barbara D’Urso nessuna trattativa, non la conosco".

Barbara D'Urso non andrà in Rai: le parole dell'amministratore delegato

Dopo la scadenza ufficiale del suo contratto in Mediaset, terminato il 31 dicembre 2023, l'ex conduttrice, di Pomeriggio 5, è libera di approdare in altre reti e si è parlato insistentemente della D'Urso in arrivo a TV8,anche al posto di Mara Venier nella prossima edizione di Domenica In e a Discovery. Alcuni giorni fa Laura Carafoli, manager di Warner Bros Discovery, aveva svelato al settimanale Gente di voler un programma di intrattenimento in diretta. e per molti sembrava un chiaro riferimento a Barbara D’Urso.

Un'indiscrezione questa smentita appunto da Roberto Sergio che invece ha lasciato aperte ipotesi concrete su un progetto con Amadeus e ritorno di Pietro Chiambretti.

"Ho incontrato Amadeus e stiamo lavorando sul progetto. Ti ricordi ‘Attenti a quei due’? Era un telefilm" ha confessato l’Ad Rai". "Chiambretti ci verrà presto a trovare in Rai" ha dichiarato "Lo voglio riportare a tutti i costi. Cosa farà? Televisione. Non lo piazzeremo nella ‘zona’ di Fazio, ma sarà sempre su Rai3. Poi ti verrà a trovare e te lo dirà lui".