Gossip TV

Nuovi retroscena sulla mancata partecipazione di Manuel Bortuzzo nel talk show di Domenica In. La reazione del giovane nuotatore trevigiano.

Nel corso dell'appuntamento di oggi con Domenica In, tra gli ospiti di Mara Venier ci sarebbe dovuto essere anche il giovane nuotare, tra gli ex protagonisti del Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo.

Rinascere: Mara Venier annulla l’ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In e lui non la prende bene

L'ex gieffino doveva essere ospite nella puntata odierna di Domenica In, in occasione della prima tv di questa sera su Rai1, Rinascere, ispirato alla sua drammatica storia, ma pare che la sua recente ospitata a Verissimo non sia andata a genio a Mara Venier.

"La Venier considera però l’ospitata ormai bruciata - si legge sul portale di Davide Maggio - a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin. Visto dalla concorrenza appena 24 ore prima, per la signora della domenica di Rai 1 la partecipazione di Manuel ovviamente non è più interessante. Domenica out per lui, altro che in!"

Su Instagram qualcuno ha fatto notare che nel corso del suo intervento a Verissimo, Manuel ha parlato principalmente della fine della sua relazione con Lulù Selassiè, mentre, dalla Venier , avrebbe affrontato la sua vicenda personale, parlando naturalmente del film che verrà trasmesso questa sera.

“Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film perché non ci può più andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù. E che Mara oltre al film voleva anche fare gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, forse non tutti lo hanno capito?“. Taggato, Manuel Bortuzzo ha quindi replicato piuttosto piccato: “Non tutti ci arrivano“.