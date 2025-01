Ricchi e Poveri, Angelo rompe il silenzio con un comunicato stampa dopo il fuorionda shock di Capodanno

Gossip TV

Angelo dei Ricchi e Poveri ha deciso di rompere il silenzio con un comunicato stampa dopo il brutto episodio che lo ha visto protagonista sul palco de L'Anno che Verrà a Capodanno.

Angelo dei Ricchi e Poveri, dopo il brutto episodio che lo ha visto protagonista a L'Anno che Verrà, ha rotto il silenzio con un comunicato stampa. Ecco che cosa ha dichiarato.

Scivolone di Angelo dei Ricchi e Poveri a Capodanno

Durante il consueto appuntamento con L'Anno che Verrà, l'evento di Capodanno di Rai 1, stavolta condotto da Marco Liorni ed in diretta da Piazza Indipendenza a Reggio Calabria, si sono esibiti sul palco anche i Ricchi e Poveri. L'ex quartetto ormai divenuto un duo, formato da Angelo ed Angela, ha intrattenuto il pubblico presente ed i telespettatori con le canzoni più famose ed amate del proprio repertorio. Tuttavia, poco prima dello scoccare della mezzanotte, è accaduto un episodio particolarmente bizzarro, per non dire spiacevole. Infatti, un problema tecnico avrebbe fatto perdere le staffe ad Angelo, il quale non si è fatto scrupoli ad esprimere la sua frustrazione.

Angelo perde le staffe sul palco de L'Anno che Verrà

Nel corso del tradizionale conto alla rovescia, Angelo ha esclamato: "Buon anno, teste di ca**o!", e poi ha persino aggiunto: "Aprite il microfono, teste di ca**o! Ho il microfono chiuso!". Ed invece, il microfono del cantante era aperto, tanto che si è sentito perfettamente ciò che ha detto. Allora, Liorni si è affrettato a porgere le sue scuse a pubblico e telespettatori: "Vi dobbiamo delle scuse perché sembra sia scappata qualche parola sconveniente. Volevo scusarmi con il pubblico, con chi l'ha sentita e si è sentito disturbato da tale espressione".

Il comunicato stampa di Angelo dei Ricchi e Poveri

Ora, tramite un comunicato stampa, Angelo ha deciso di rompere il silenzio e di scusarsi con tutti, in primis agli addetti ai lavori contro i quali si è scagliato, per la sua maleducazione:

Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce.