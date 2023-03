"Preoccupato per Maria De Filippi", parla il migliore amico di Maurizio Costanzo, Giorgio Assumma

Gossip TV

Giorgio Assumma, avvocato e migliore amico di Maurizio Costanzo, ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo, raccontando gli ultimi momenti del grande giornalista e del dolore che sta provando Maria De Filippi.

Giorgio Assumma, avvocato e migliore amico di Maurizio Costanzo, ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo, raccontando gli ultimi momenti del grande giornalista e del dolore che sta provando Maria De Filippi.

"Maria De Filippi mi preoccupa, dietro l’apparente distacco, nasconde un’emotività profonda" parla l'avvocato e migliore amico di Maurizio Costanzo

Assumma ha raccontato di essere corso subito al capezzale di Maurizio Costanzo appena ha appreso che le sue condizioni ed è rimasto con lui fino all'ultimo istante;

"Era ancora cosciente. La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: “Non ce la faccio, continua tu a pregare per me”.

L'avvocato e amico del giornalista, scomparso venerdì 3 febbraio scorso, ha voluto precisare che non si saranno dispute per l'eredità perché Camilla, Saverio e Gabriele, i tre figli di Costanzo sono molto uniti. Assumma ha poi confidato che sarebbe preoccupato per Maria De Filippi

“Chi mi preoccupa è Maria: dietro l’apparente distacco, nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”

La conduttrice è tornata a registrare la scorsa settimana i nuovi appuntamenti di Amici e di Uomini e Donne." Torno a lavorare, mi hanno insegnato così", queste le parole di Maria De Filippi, nello studio studio di Amici che l'ha accolta con un lungo applauso. "È ancora molto provata" fanno sapere alcuni collaboratori, raggiunti dal settimanale DiPiù Tv.