Pomeriggio 5 senza più gossip: parola di Myrta Merlino

Gossip TV

La nuova conduttrice di Pomeriggio 5 Myrta Merlino ha tenuto a precisare la linea guida della sua gestione del programma della rete Mediaset. Spazio solo alla cronaca non al gossip.

Lasciate alle spalle le polemiche sulle mani giunte di Barbara D'Urso e sulla fine del suo regno nel daytime di Canale 5, ecco che inizia a precisarsi cosa accadrà con il nuovo corso guidato dalla conduttrice Myrta Merlino. Al quotidiano La Stampa, infatti, ha parlato di una line editoriale per Pomeriggio 5 che sembra perfettamente in linea con quanto annunciato dal boss Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei palinsesti. Cronaca, ma non gossip, versione adattata al programma della fine del trash sui canali Mediaset.

Ecco le sue parole. "Niente gossip, farò cronaca popolare. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Pier Silvio mi ha convinto: ragione e sentimento possono stare nello stesso programma. Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro. Basta gossip, farò cronaca popolare. Il nostro Pomeriggio Cinque sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita. Ci saranno le notizie leggere ma verranno trattate con serietà e rigore insieme a vip dello spettacolo".