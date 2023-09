Pomeriggio 5, Franco Bianca è il nuovo regista del programma: ecco i principali cambiamenti!

Gossip TV

Pomeriggio 5 è tornato su Canale5 e nell'arco di 24 ore ha visto la sostituzione del suo regista: a dirigere la trasmissione ora è Franco Bianca!

Il ritorno di Pomeriggio 5 era lungamente atteso, visto che sarebbe stato il primo programma a mostrare gli effetti della rivoluzione operata da Mediaset e da Pier Silvio Berlusconi nell'azienda. La trasmissione avrebbe visto anche il debutto di Myrta Merlino alla conduzione, in sostituzione di Barbara D'Urso, dopo 15 anni al timone del programma. La prima puntata si è dimostrata ricca di novità, a partire da alcuni elementi nello studio che, tuttavia, non sono stati apprezzati e hanno spinto a una drastica decisione: allontanare il regista, per sostituirlo con Franco Bianca. Ecco tutti i cambiamenti apportati dalla nuova regia.

Pomeriggio 5, Franco Bianca sostituisce Ermanno Corbella: via gobbo e ospiti in studio

Il regista Ermanno Corbella, stretto collaboratore di Myrta Merlino e regista de L'aria che tira, si era occupato della regia del primo episodio, adottando una serie di scelte di regia che sono state, tuttavia, considerate poco adatte allo stile del programma. Nella prima puntata, molti telespettatori hanno notato le telecamere in bella vista ai quattro angoli dello studio, la presenza del gobbo di fronte alla Merlino e il pubblico che, seppur presente, è stato inquadrato in casi eccezionali. Tutte scelte registiche più vicine allo stile di programmi come La vita in diretta e che hanno indignato i telespettatori di Canale5, abituati a un'estetica molto diversa. Davide Maggio, sul suo sito, ha riportato le seguenti parole in merito alla decisione di allontanare Corbella dalla trasmissione:

"L'operato del fedelissimo di Myrta Merlino non è piaciuto ai vertici Mediaset. In tanti ieri, del resto, hanno notato delle sbavature. Lo stesso studio, inoltre, non è uscito certamente valorizzato dalla regia"

Da qui la decisione di allontanare Corbella e sostituirlo, come riporta Fanpage.it, con Franco Bianca: il nuovo regista ha apportato diversi cambiamenti, rendendo lo studio di Canale5 più dinamico e adatto al taglio che la nuova conduzione di Myrta Merlino vorrebbe offrire al suo pubblico. Tra le varie modifiche apportate sono balzati agli occhi l'assenza del gobbo e delle telecamere a vista. Bianca è stato il regista di programmi come Stasera Italia, Karaoke, Un Posto al Sole, Il gioco dei Nove. Chissà che la sua nuova direzione non sia più apprezzata dal pubblico e dai vertici dell'azienda: per scoprirlo, non ci resta che attendere!