Pierpaolo Pretelli: "Quando è nato Leonardo avevo 27 anni, l’emozione di diventare padre sarà la stessa"

Pierpaolo Pretelli, intervistato da SuperGuidaTv, ha parlato del suo imminente debutto a teatro e ha rivelato la sua incontenibile gioia di diventare padre per la seconda volta.

Dopo la tv, Pierpaolo Pretelli debutterà in teatro. Oggi si è tenuta la conferenza stampa dello spettacolo, “Rocky” prodotto da Fdf Entertainment di Fabrizio di Fiore con la regia e la coreografia di Luciano Cannito nel quale l'ex Velino di Striscia interpreterà il noto pugile Rocky Balboa.

Pierpaolo Pretelli : " I figli sono pezzi di cuore. Devo dire però che Leonardo era molto felice che fosse un fratellino"

Pierpaolo sarà al Teatro Brancaccio dal 12 al 16 febbraio 2025. Una nuova importante avventura per l'ex gieffino, che tra poco darà anche il benvenuto al suo secondogenito. Tra pochi mesi, infatti, lui e Giulia Salemi diventeranno genitori. Parlando del suo debutto a teatro, Pretrelli, ai microfoni di SuperGiudaTV, ha dichiarato:

“Parliamo di un film iconico che conoscono davvero tutti e questo aumenta il peso delle aspettative. Per me è una sfida stimolante e non finirò mai di ringraziare il regista Luciano Cannito, Fabrizio Di Fiore, la produzione. E’ un momento importante, stimolante e sono sicuro che sarà un’avventura che mi darà tanto sia umanamente che professionalmente. Butterò un occhio al mitico Stallone anche se il regista mi ha detto di non guardare troppo il film. Io sono una persona che ama guardare il dettaglio, anche la camminata. Come si fa a non imitare il passo di Rocky? Anche io come il mio personaggio ho delle umili origini. Questa è la chiave che utilizzerò di più per entrare al meglio nei panni di Rocky”.

Nato a Maratea il 31 luglio 1990, Pierpaolo Pretelli ha partecipato a diversi programmi di intrattenimento e reality show, iniziando la sua carriera nel mondo dello spettacolo come "velino" a Striscia la Notizia, il famoso programma satirico di Canale 5, dove ha lavorato insieme a Elia Fongaro. Nel corso degli anni, Pretelli ha preso parte a vari programmi televisivi, ma ha raggiunto una maggiore notorietà partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello VIP nel 2020, dove si è classificato al secondo posto. Durante il reality, ha intrapreso una relazione con la modella e conduttrice italiana Giulia Salemi, con cui è ancora legato. Pierpaolo ha anche lavorato come attore e cantante, pubblicando il singolo "Rondine" nel 2021. Oltre alle sue esperienze televisive, ha partecipato a programmi come Tale e Quale Show su Rai 1, dove ha mostrato le sue abilità nel canto e nell'imitazione.

Parlando delle sue esperienze sul piccolo schermo, l'ex velino ha detto:

“Negli anni la risposta è stata positiva perché sono usciti comunque degli elementi validi. Bisogna poi macinare, dimostrare sul campo. Ho avuto la fortuna di fare dopo il Grande Fratello Tale e Quale Show grazie a Carlo Conti che mi ha offerto questa vetrina importante. Ci sono le opportunità per farsi conoscere ma poi ci sono poche occasioni per fare esperienza e gavetta. Nel mio piccolo cerco sempre di imparare come in questo caso con il teatro che è una grande palestra”.

Petrelli ha infine parlato della grande emozione di diventare nuovamente padre:

“Avevo 27 anni quando è nato Leonardo ma l’emozione sarà la stessa. I figli sono pezzi di cuore. Devo dire però che Leonardo era molto felice che fosse un fratellino. Questo mi ha stupito molto. Lui è appassionato di dinosauri e non vede l’ora di giocare con il fratellino. E’ talmente dolce e tenero che mi auguro che il fratellino che nascerà sia altrettanto dolce e sensibile come lui”.